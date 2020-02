Sophia Loren wraca do aktorstwa. Wystąpi w filmie „Życie przed sobą” dla Netfliksa

Sophia Loren wraca do aktorstwa. 85-latka zagra we włoskim dramacie „Życie przed sobą” (ang. „The Life Ahead”) wyreżyserowanym przez jej syna Edoardo Pontiego. W projekt zaangażowany jest Netflix, który także nabył prawa do dystrybucji produkcji.