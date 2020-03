Twórcy „Batmana” pokazali pierwsze zdjęcia Batmobilu. Wygląda obłędnie

Najnowsza ekranizacja słynnych komiksów o Batmanie trafi do kin dopiero 25 czerwcu 2021 roku. Już teraz jednak twórcy dbają o to, by zainteresowanie filmem nieustannie wzrastało. Tym razem pokazali nam pierwsze zdjęcia pojazdu „człowieka nietoperza”.

Pierwszymi zdjęciami kultowego Batmobilu podzielił się na Twitterze sam reżyser filmu, Matt Reeves. W środę 4 marca zamieścił na swoim profilu trzy fotosy z planu filmowego. Widzimy na nim dokładnie to, czego należy spodziewać się po pojeździe jednego z najbogatszych superbohaterów, który brak szczególnych mocy rekompensuje sobie technologią. Wóz Batmana to futurystyczne cudo, tym razem zauważalnie lżejsze i smuklejsze niż „czołgi” prezentowane chociażby w filmach z Benem Affleckiem. Na zdjęciach widzimy także samego Batmana w nowym kostiumie, którego prezentacja już wcześniej wywołała sporo komentarzy. „Batman” „The Batman” to próba odświeżenia marki głównego herosa DC i nadania jej nieco głębszego charakteru. W filmie reżyserowanym przez Matta Reevesa mamy zobaczyć Bruce'a Wayne'a nie tylko w roli miliardera i mściciela, ale też „detektywa”. Człowiekiem-nietoperzem będzie znany z sagi „Zmierzch” Robert Pattinson. W Selinę Kyle, czyli uwodzicielską Kobietę-Kot wcieli się Zoë Kravitz, aktorka znana z takich tytułów, jak „Troje na gigancie”, „Wielkie kłamstewka”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” – a prywatnie córka piosenkarza Lenny'ego Kravitza. Oprócz nich w filmie zagrają Jeffrey Wright jako James Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/The Riddler, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Jayme Lawson jako Bella Reál, John Turturro jako Carmine Falcone i Peter Sarsgaard jako Gil Colson. Czytaj także:

