Nowości od HBO we wrześniu. Co obejrzymy?

„Królowe zbrodni”

Żony odsiadujących wyrok więzienia gangsterów pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen. Premiera 26 września, HBO.



„Anna”

Film akcji autorstwa Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB. Premiera 6 września, HBO.



„Gdzie indziej”

Mężczyzna opłakujący śmierć ukochanej żony stara się odzyskać nadmorski domek, który wcześniej do nich należał. Premiera 1 września, HBO.



„Patria”

Historia opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Ekranizacja powieści Fernando Aramburu. Premiera dwóch pierwszych odcinków 27 września, kolejne w niedziele, HBO3.



„4 Blocks”

Serial kryminalny, którego bohaterem jest próbujący uciec od przestępczej przeszłości szef arabskiego klanu w Berlinie. Premiera pierwszego odcinka 16 września, kolejne w środy, HBO3.



„Tacy właśnie jesteśmy”

Ośmioodcinkowa opowieść HBO o dorastaniu dwójki amerykańskich dzieciaków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Za kamerą nominowany do Oscara Luca Guadagnino. Premiera pierwszego odcinka 15 września, kolejne we wtorki, HBO.



„Prezydent z kreskówki” 3. sezon

Parodia przedstawiająca historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa, jego radosnej gromadki doradców i członków rodziny. Premiera pierwszego odcinka 11 września, kolejne w piątki, HBO3.



„Pokój 104” sezon 4.

Czwarty i ostatni sezon opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach. Premiera pierwszego odcinka 11 września, kolejne w piątki, HBO3.



„Stargirl”

Serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu. Premiera pierwszego odcinka 5 września, kolejne w soboty, HBO3.



„Dzień trzeci”

Składający się z dwóch części – “Lato” i “Zima” – miniserial HBO, który podąża za dwójką granych przez Jude Law oraz Naomie Harris bohaterów. Premiera pierwszego odcinka 15 września, kolejne we wtorki, HBO.

Oprócz nowości serialowych, czekają nas kontynuacje lubianych serii:

