Czy będzie 2. sezon serialu „Miasto na wzgórzu”? Wszystko, co musisz wiedzieć

Serial „Miasto na wzgórzu” (ang. „City on a Hill”) w Polsce oglądać możemy na antenie HBO GO. Pierwszy sezon produkcji o ambitnym prouratorze i skorumpowanym agencie FBI przyciągnął tłumy. Czy powstanie 2. sezon serialu „Miasto na wzgórzu”? Co wiemy do tej pory o kolejnej odsłonie?

„Miasto na wzgórzu” – o czym jest serial? „Miasto na wzgórzu” produkowany jest przez amerykański Showtime, jednak w Polsce oglądać możemy go na antenie HBO i na platformie HBO GO. Akcja serialu osadzona jest w latach 90. w Bostonie. Poznajemy ambitnego prokuratora Dacourcy'ego Warda (Aldis Hodge) oraz skorumpowanego prokuratora Jacka Rohra (Kevin Bacon). Mężczyźni, gardzący sobą nawzajem, muszą nauczyć się współpracować w celu rozwiązania sprawy napadu na konwój i zabójstwa konwojentów. Jednocześnie widzowie poznają rodzinę Ryanów – braci Frankie'ego i Jimmy'ego, którzy, powtarzając błędy swoich rodziców, próbują wyjść na prostą stosując niekoniecznie moralne drogi. Serial reżyserowany jest przez Chucka MacLeana, natomiast producentami są Matt Damon i Ben Affleck. „Miasto na wzgórzu” – oceny i recenzje serialu Magazyn „Rolling Stone” chwalił serię za „nieznośnie dobre aktorstwo” . W serwisie Rotten Tomatoes serial ma ocenę 76 proc. od krytyków i 81 proc. od publiczności. Liczby nie są oszałamiające, jednak według „The Hollywood Reporter” każdy z odcinków serii oglądało średnio 3,5 mln widzów, co – jak na statystyki Showtime – jest świetnym wynikiem. Czy będzie 2. sezon serialu „Miasto na wzgórzu” ? Pierwszy sezon serialu „Miasto na wzgórzu” miał swoją premierę 16 czerwca 2019 roku. Już na początku sierpnia tego samego roku stacja Showtime ogłosiła, że z pewnością powstanie jej drugi sezon. „Dzięki natchnionemu połączeniu Kevina Bacona i Aldisa Hodge'a oraz tekstom Toma Dontany i Chucka MacLeana, wierzymy, że ta fascynująca seria ma przed sobą bogatą przyszłość” – podał prezes sieci Gary Levine. „Miasto na wzgórzu” sezon 2. – jaka obsada? W drugim sezonie serialu powrócą z pewnością Kevin Bacon jako Jackie Rohr oraz Aldis Hodge jako prokurator okręgowy Decourcy Ward. Oprócz tego zobaczymy ponownie Jonathana Tuckera jako Frankie'ego Ryana, Marka O'Briena jako Jimmy'ego Ryana i Amandę Clayton jako Cathy Ryan. Deadline potwierdził, że ponownie na ekranie pojawi się również Matthew Del Negro. „Miasto na wzgórzu” – kiedy rozpoczną się prace nad 2. sezonem? Jeżeli chodzi o informację na temat produkcji 2. sezonu serialu wciąż panuje cisza. Nie jest jasne, kiedy prace zostaną wznowione. Bazowe plany pokrzyżowała, jak w przypadku wielu innych produkcji, pandemia koronawirusa. Studia wciąż opracowują wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na planach, dlatego pozostaje nam czekać na konkretne informacje od twórców. „Miasto na wzgórzu” – gdzie oglądać serial? Wszystkie 10 odcinków pierwszego sezonu serialu „Miasto na wzgórzu” można oglądać na HBO GO. Czytaj także:

Twórcy „Gry o Tron” szykują serialową adaptację powieści Liu Cixina dla Netfliksa