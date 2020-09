Nie wiecie, co oglądać na HBO GO? Obejrzeliśmy kilka hitów i podpowiadamy

Wśród nowych produkcji HBO GO coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy komedii, jak i dokumentów, akcji czy grozy. Przejrzyjcie listę i sprawdźcie, czy zgadzacie się z naszymi wyborami. Przy okazji podzielcie się w komentarzach swoimi propozycjami.

„Wielka”

Serial pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę.



„Outsider”

Akcja obraca się wokół śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Sprawę prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektyw Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne.



„Obsesja Eve”

To oparty na powieści Luke'a Jenningsa serial, za produkcję którego odpowiada Sid Gentle Films Ltd. Eve jest agentką MI6, Villanelle to z kolei piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie. W role głównych bohaterek wcielają się wyróżniona Złotym Globem i nominacją do nagrody Emmy za stworzoną przez siebie kreację Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) oraz Jodie Comer (serial „Doktor Foster”).



„To wiem na pewno”

Sześcioodcinkowy miniserial obyczajowy produkcji HBO, jest rodzinną sagą przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo. Reżyserem i scenarzystą serialu „To wiem na pewno” jest Derek Cianfrance („Blue Valentine”, „Drugie oblicze”). W roli głównej w produkcji zobaczymy Marka Ruffalo (zdobywcę nagrody Emmy za dramat HBO „Odruch serca”), który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego.



„Miasto na wzgórzu”

Boston, początek lat 90. XX wieku. W mieście szerzy się przestępczość, a gangsterzy działają z cichym przyzwoleniem policji, dla której korupcja i rasizm są normą. Nadchodzą jednak zmiany, których inicjatorem jest zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge). Ward pochodzi z Brooklynu i zawiązuje niecodzienny sojusz ze skorumpowanym, ale bardzo szanowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie zaczynają prowadzić śledztwo w sprawie rodziny z Charlestown, która napada na samochody pancerne. Gdy sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, cień oskarżenia pada na wielu funkcjonariuszy z Bostonu.



„Mrs. America”

Serial przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć (tzw. Equal Rights Amendment) oraz ostrym sprzeciwie środowiska konserwatystek, którym przewodniczyła Phyllis Schlafly. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej Schlafly, ale także feministek drugiej fali – Glorii Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Belli Abzug oraz Jill Ruckelshaus. Produkcja pokazuje, w jaki sposób jeden z najbardziej zaciekłych sporów kulturowych lat 70. przyczynił się do powstania organizacji Moral Majority i na zawsze zmienił krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych. W roli głównej w serialu „Mrs America” zobaczymy dwukrotną laureatkę Oscara i Złotego Globu Cate Blanchett („Blue Jasmine”) w roli konserwatystki Phyllis Schlafly.



„Perry Mason”

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.



„Obsesja zbrodni” (ang. „I'll Be Gone In the Dark”)

Serial jest ekranizacją książki o tym samym tytule, wydanej w Polsce jako „Obsesja zbrodni. Prawdziwa historia najbardziej poszukiwanego seryjnego mordercy w USA”. Jest to zapis śledztwa przeprowadzonego przez pisarkę i dziennikarkę Michelle McNamarę w sprawie brutalnych przestępstw popełnionych przez sprawcę nazwanego przez nią Golden State Killer (mordercą ze „złotego stanu”). Terroryzował on Kalifornię w latach 70. i 80. i jest odpowiedzialny za 50 gwałtów dokonanych w domach ofiar oraz 12 brutalnych morderstw. To serial dokumentalny opowiedziany własnymi słowami McNamary. Usłyszymy w nim oryginalne nagrania zarejestrowane przez pisarkę oraz fragmenty książki czytane przez aktorkę Amy Ryan. Zobaczymy także archiwalne materiały filmowe, akta policyjne oraz nowe wywiady z detektywami, ofiarami i członkami rodziny zabójcy, które tworzą obraz wielowątkowego i obarczonego błędem śledztwa. Jest to także przerażający zapis realiów epoki, w której wstyd często nie pozwalał ofiarom mówić głośno na temat własnych doświadczeń, a przestępstwa na tle seksualnym były bagatelizowane przez prasę i na salach sądowych. Podobnie jak książka McNamary, serial oddaje głos ofiarom, które opowiadają, jak wielką cenę zapłaciły za prowadzoną kilka dekad sprawę.



„Pani Fletcher”

Eve Fletcher (Kathryn Hahn), samotna matka po czterdziestce, która jest dyrektorem ośrodka dla seniorów, odwozi swojego jedynego syna na kampus akademicki, po czym wraca do pustego domu. W tym czasie jej syn Brendan (Jackson White), lubiany przez wszystkich, choć czasem bezmyślny, nawiązuje nowe znajomości. Brendan szybko uświadamia sobie, że życie na uczelni wśród wyrobionych towarzysko i świadomych politycznie studentów będzie dla niego dużo bardziej skomplikowane, niż się wcześniej spodziewał. Matka i syn zaczynają cieszyć się nową wolnością, co jednak nie zawsze daje im szczęście. Staje się to dla twórców pretekstem, by poruszyć takie tematy, jak rodzicielstwo, seksualność, miłość i tożsamość w czasach, w których ramy i definicja seksualności oraz tożsamości płciowej szybko się zmieniają.QUIZ:

Quiz z serialu „Perry Mason”. Sprawdź, ile zapamiętałeśQUIZ:

Quiz. Jak uważnie oglądałeś serial „To wiem na pewno”? Sprawdź się!Czytaj także:

Kit Harington i Kunal Nayyard w 2. sezonie serialu „Criminal” Netfliksa. Zobaczcie zwiastun