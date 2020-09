Jakob Kosel oświadczył się Cioci Liestyle. Para pokazała zdjęcia

Jakob Kosel i Ciocia Liestyle są parą od kilku miesięcy. Ich związek potwierdziła na Instagramie Ciocia Liestyle w połowie kwietnia, zamieszczając wspólną fotkę. W minioną niedzielę były uczestnik „Top Model” poprosił swoją ukochaną o rękę, o czym dowiedzieliśmy się również z mediów społecznościowych pary.

„Urodzinowa Grażynka dostała najpiękniejszy prezent ever. Happy birthday to me” – napisała Ciocia Liestyle na Instagramie, zamieszczając swoje zdjęcie, na którym pokazuje pierścionek. Kosel z kolei napisał: „SHE SAID: WIADOMO! DAJ KAWAŁEK PIZZY” .

Przypomnijmy, Jakob Kosel znany jest z udziałuw 5. edycji programu „Top Model” , w którym zajął ostatecznie trzecie miejsce. Ciocia Liestyle to właściwie Agnieszka Wilczewska – youtuberka, blogerka i influencerka. Wcześniej była żoną Michała Wilczewskiego, znanego jako Wujaszek Liestyle. Para rozstała się w 2018 roku.

