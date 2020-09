Colin Firth obchodzi 60. urodziny. Za te role kochamy aktora

„Angielski pacjent”

Ciężko poparzony pilot samolotu, zestrzelonego przez Niemców nad Saharą, trafia pod opiekę kanadyjskiej pielęgniarki. Z majaczeń chorego człowieka, powoli wyłania się obraz jego przeszłości.



„Inny kraj”

Lata 30. Guy (Rupert Everett) i Tommy (Colin Firth) uczą się w prywatnej szkole z internatem. Obaj są na swój sposób outsiderami - Guy jest gejem, a Tommy zdeklarowanym marksistą. Poczucie niedopasowania i opresyjna atmosfera snobistycznej szkoły sprawiają, że zaczyna łączyć ich bliska przyjaźń.



„Magia w blasku księżyca”

Sławny iluzjonista Stanley Crawford (Colin Firth), na prośbę przyjaciela, przyjeżdża na południe Francji, by zdemaskować kobietę-medium Sophie Baker (Emma Stone), która oczarowała rodzinę amerykańskich bogaczy i rzekomo potrafi czytać w myślach oraz rozmawiać z duchami. Zadanie Stanleya mocno skomplikuje się, kiedy sam padnie ofiarą zniewalającego uroku pięknej Sophie.



„To właśnie miłość”

Premier zakochuje się od pierwszego wejrzenia w jednej z pracownic swojego biura. Pisarz odnajduje nad brzegiem jeziora nową miłość. Młoda mężatka błędnie interpretująca dystans jaki ma w stosunku do niej najlepszy przyjaciel jej męża. Owdowiały ojczym usiłuje nawiązać kontakt z synem, którego prawie nie zna... Miłość powoduje w życiu każdego z nich (i jeszcze kilku innych osób) chaos



„Wojna domowa”

Młody Brytyjczyk przyjeżdża do domu z nową żoną, Amerykanką Laritą. Niezależna, wyzwolona kobieta nie podoba się matce Johna.



„Dziennik Bridget Jones”

Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.



„Droga do zapomnienia”

Były więzień japońskiego obozu jenieckiego wyrusza na poszukiwania swojego oprawcy.



„Kingsman: Tajne służby”

Agent służb specjalnych bierze pod swoje skrzydła nowicjusza, aby przekazać mu wiedzę zdobytą przez lata pracy.



„Samotny mężczyzna”

George, profesor uniwersytecki, właśnie stracił swoją wielką miłość. Dawna przyjaciółka pomaga mu poradzić sobie z samotnością.



„Jak zostać królem”

Jest rok 1939. Jąkający się król Jerzy VI nie może przemawiać do ludu. Pomocy szuka u niekonwencjonalnego specjalisty od dykcji.

Colin Firth

Colin Firth urodził się 10 września 1960 roku w Grayshott w Anglii. Jako dziecko podróżował z rodzicami po świecie. Potem przeprowadzili się na jakiś czas do Nowego Jorku, a następnie znów do Londynu. Firth w latach 1973–1976 uczęszczał do King Alfred’s College w Winchester, a w latach 1976-1978 uczył się w Barton Peveril Sixth Form College w Eastleigh.

Firth został dostrzeżony przez dramaturga Juliana Mitchella, grając Hamleta w Drama Center w Londynie. Zadebiutował w filmie „Inny kraj” w 1984 roku. Później przyszły kolejne role „Miesiąc na wsi” , „Valmont” , „Apartament zero” czy „Złodziej tęczy” . Później przyszły role, z których aktor jest bardzo popularny, w tym m.in. w filmach „Duma i Uprzedzenie” , „Zakochany Szekspir” czy „Dziennik Bridget Jones” . W 2009 roku Firth zagrał tytułową rolę w filmie „Samotny mężczyzna” , za którą otrzymał nagrodę BAFTA i nominowany był do Złotego Globu i Oscara. W 2010 roku otrzymał Złoty Glob dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym za rolę w filmie „Jak zostać królem” . 27 lutego 2011 za tę rolę otrzymał drugą z rzędu nagrodę BAFTA oraz pierwszego Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

