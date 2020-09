Piękna Kasia Smutniak zachwyciła w Wenecji. „Styl przez duże S”

Na czerwony dywan Kasia Smutniak wybrała czarny garnitur, którego marynarka odsłoniła dekolt. Do tego modelka dobrała delikatne sandałki. Show skradła jednak stylizacja aktorki podczas ceremonii zamknięcia festiwalu. Smutniak miała na sobie czarną, prostą sukienkę Versace z kolekcji Flash Spring 2021. Stylizacja była połączaniem całkowitej symetrii z przodu z ogromnym dekoltem na plecach. Z przodu dół sukienki był rozcięty, odsłaniając nogi modelki. Dodatkowym akcentem były dwa okrągłe rozcięcia – jeden w okolicy pleców, drugi kolana aktorki. Czerń sukienki dopełniła czerwona maska ze srebrnymi kwiatami, którą stworzyła stylistka gwiazdy Gloria Ripamonti. „Żadnej sztuczności, żadnego wymuszania, a tylko umiejętność pokazania, kim jest i co ma do zaoferowania. Za każdym razem jesteśmy oczarowani” – piszą dziennikarze włoskiego „Elle” o Kasi Smutniak.

Kasia Smutniak

Kasia Smutniak w wieku 15 lat zajęła drugie miejsce w polskich eliminacjach do konkursu The Look Of The Year i wyjechała na trzy miesiące do Tokio, gdzie uczyła się modelingu. Mają 17 lat przeniosla się do Włoch i rozpoczęła karierę jako modelka. Wystąpiła w wielu reklamach i chodziła na wybiegach największych domów mody jak Dolce & Gabbana, Valentino czy Laura Biagiotti. Pojawiła się też na okładkach magazynów m.in. w „Elle”, „Vogue”, „Marie Claire” i „GQ”. Smutniak grała też w wielu filmach, m.in. we francuskim filmie akcji „Pozdrowienia z Paryża” (2010) według scenariusza Luca Bessona z Johnem Travoltą i Jonathanem Rhys-Meyersem.

