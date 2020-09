Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens wzięli ślub. Gdzie odbyła się uroczystość?

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens poznali się dziewięć lat temu, przed pierwszym pokazem marki La Mania, ale dopiero po latach między projektantką a producentem telewizyjnym zaiskrzyło – podaje Viva.pl. Są parą od prawie trzech lat, a teraz postanowili przypieczętować swój związek, biorąc ślub. Jastrząb Post w mediach społecznościowych opublikował pierwsze zdjęcie z ceremonii, która miała się odbyć w domu projektantki.

Przetakiewicz: Miłość jest najważniejsza

Przypomnijmy – w połowie września Joanna Przetakiewicz zapowiadała, że już wkrótce zostanie żoną. „Miłość, radość, czułość. Szczęście. Emocje, którymi najbardziej lubię się z Wami dzielić. Bo mówimy o nich stanowczo za mało. Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe i co jest ważne: kochać siebie i innych, troszczyć czule, rozmawiać częściej, pielęgnować bliskość” – napisała na Instagramie. „Razem z Rinke chcemy się z Wami podzielić naszą radością: Kochani, już niedługo zostaniemy mężem i żoną, bo miłość jest najważniejsza” – kontynuowała projektantka.