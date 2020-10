Poruszający zwiastun nowego filmu Toma Hanksa. O czym będzie „News of the World”?

Film jest owocem współpracy Toma Hanksa z reżyserem Paulem Greengrassem, z którym aktor nakręcił już w 2013 roku obraz „Kapitan Phillips” . W filmie zagrali ponadto: Michael Covino, Fred Hechinger, Neil Sandilands, Thomas Francis Murphy, Mare Winningham, Elizabeth Marvel i Chukwudi Iwuji. Producentami filmu są Gary Goetzman, Gregory Goodman, Gail Mutrux, Steven Shareshian i Tore Schmidt.

Akcja filmu rozgrywa się w 1870 roku. Owdowiały weteran, kapitan Jefferson Kyle Kidd (Hanks), podróżuje z miasta do miasta, dzieląc się wiadomościami z całego świata z ich mieszkańcami. W Teksasie spotyka 10-letnią Johannę (Helena Zengel), która została wychowana przez plemię Kiowa i teraz musi niechętnie wrócić do swojej biologicznej ciotki i wujka. W odpowiednim miejscu i we właściwym czasie Kidd zgadza się towarzyszyć Johannie w drodze do jej domu i wyruszają w zmieniającą życie podróż przez pustynie.