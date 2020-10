Diletta Leotta ma 29 lat i jest prezenterką radiową oraz telewizyjną. Dziennikarka pracuje przy m.in. meczach włoskiej Serie A. Fani piłki nożnej zachwycają się jej kompetencjami i rzetelnością, ale komplementują także wygląd Diletty.

Nagie zdjęcia pięknej dziennikarki wyciekły do sieci. „To pogwałcenie intymności”

Dziennikarka rozwija się na wielu płaszczyznach. Ostatnio wydała książkę biograficzną, którą zatytułowała „Wybierz uśmiech”. Opowiedziała w niej o pozytywnych aspektach, ale także trudnych chwilach bycia na świeczniku. Wspomniała, jak się czuła, gdy jej nagie zdjęcia wyciekły do internetu. – Minęło wiele lat... Mam nadzieję, że moje doświadczenie może być pomocne dla tych, którzy mogą się z czymś takim spotkać. To pogwałcenie intymności, to ból trudny do wyjaśnienia… Masz wrażenie, że jesteś na ulicy i że wszyscy widzą cię nago – stwierdziła dziennikarka.

Diletta Leotta cieszy się gigantyczną popularnością nie tylko we Włoszech. Obecnie w mediach społecznościowych poczynania dziennikarki śledzi ponad 7,1 mln internautów.