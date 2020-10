Anita ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia" miała wypadek samochodowy. „W taką pogodę trzeba uważać”

„Prosto pisze się o bezpieczeństwie, kiedy to nas nie dotyczy" – rozpoczęła swój wpis Anita Szydłowska, którą widzowie mogą kojarzyć z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. „Dziś jadąc zgodnie z przepisami niestety doświadczyłam tego, jak mało brakuje do wypadku... Autobus za mną na prostej drodze nie zdążył zahamować i wjechał w nasz samochód" – kontynuowała kobieta.

W dalszej części wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych poinformowała, że w kolizji nie uczestniczyły jej dzieci. „Na szczęście dzieci nie było ze mną... Adrian został z nimi w domu, a ja odbierałam od krawcowej nowości do sklepu" – napisała.

Anita z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” miała wypadek. Przestrzega internautów



Anita Szydłowska zaapelowała do swoich obserwatorów o to, aby zachowali szczególną ostrożność i uważali na siebie. „Oprócz tego, że byłam w szoku, nic poważnego mi się nie stało, natomiast uwierzcie mi – pierwsza kolizja w życiu napędziła mi wiele strachu. Kiedy wróciłam do domu i mogłam przytulić swoje maluchy byłam bardzo szczęśliwa! W taką pogodę trzeba uważać... podwójnie!" – zakończyła wpis na Instagramie.