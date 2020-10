Prawie 40 nowych produkcji na HBO GO w listopadzie. Co obejrzymy?

„Ziemia niczyja”

Nowy bliskowschodni thriller wojenny opowiadający o młodym Francuzie, który łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i, w poszukiwaniu swojej zaginionej siostry, przemierza ogarniętą wojną Syrię. Premiera: 1 listopada, cały sezon.



„Branża” – zwiastun

Nowy serial HBO o grupie młodych absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie. Premiera: 10 listopada.



„Romulus”

Nowy serial osadzony w VIII wieku p.n.e., opowiadający historię Romulusa i jego brata bliźniaka Remusa, z perspektywy trzech osób szczególnie naznaczonych śmiercią, samotnością i brutalnością ówczesnego świata. Premiera: 7 listopada, odc. 1-2, kolejne co tydzień po dwa.



„Dolina Łez”

Oparty na prawdziwych wydarzeniach nowy miniserial przedstawiający wojnę Jom Kippur z 1973 roku oczami młodych ludzi uczestniczących w starciach. Premiera: 12 listopada, odc. 1-2, kolejne co tydzień po dwa.



„Mały topór”

Wyreżyserowana przez nagrodzonego Oscarem Steve'a McQueena serialowa antologia opowiadająca o przedstawicielach czarnoskórej karaibskiej społeczności w Londynie. Premiera: 15 listopada.



„Mr. Robot” sezon 4.

Czwarty sezon serialu o młodym programiście, który został zrekrutowany przez planującą światową rewolucję grupę hakerską. Premiera: 15 listopada, cały sezon.



„Mroczne materie” sezon 2.

Drugi sezon serialu fantasy produkcji HBO i BBC z Ruth Wilson w jednej z głównych ról, który jest adaptacją nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana. Premiera: 17 listopada.



„Trefny szmal”

Nowy rumuński serial komediowy HBO Europe o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bank. Premiera: 22 listopada.



„Gwiazda szeryfa” sezon 3.

Trzeci sezon serialu kryminalnego z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie nie tylko ze skomplikowanymi sprawami zawodowymi, ale również problemami życia rodzinnego. Premiera: 25 listopada, cały sezon.



„Stewardesa”

Pełen czarnego humoru nowy serialowy thriller HBO Max z Kaley Cuoco w roli stewardesy, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Serial na podstawie powieści o Chrisa Bohjaliana. Premiera: 26 listopada, odc. 1-3.



„30 srebrników”

Nowy hiszpański serial grozy produkcji HBO Europe; Ksiądz Vergara uciekając przed swoją przeszłością, szuka schronienia w ramionach Diabła, który wymusza na nim odnalezienie skarbu: jednego z 30 srebrników, za które Judasz zdradził Jezusa Chrystusa. Premiera: 29 listopada.



„Jak boss”

Przyjaźń dwóch współwłaścicielek firmy kosmetycznej zostaje wystawiona na próbę. Komedia z Salmą Hayek w jednej z głównych ról . Premiera: 1 listopada.



„Sonic. Szybki jak błyskawica”

Stróż prawa oraz pochodzący z odległej galaktyki antropomorficzny jeż o niezwykłych mocach łączą siły, aby pokonać naukowca marzącego o przejęciu kontroli nad światem. James Marsden oraz Jim Carrey w rolach głównych. Premiera: 8 listopada.



„Alita: Battle Angel”

Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga. Premiera: 8 listopada.



„Joker”

Joaquin Phoenix jako strudzony życiem komik, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Deszcz nagród. Premiera: 15 listopada.



„Vice”

Christian Bale jako Dick Cheney, najpotężniejszy wiceprezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada. Premiera: 15 listopada.



„Cóż za piękny dzień”

Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci. Tom Hanks i Matthew Rhys w rolach głównych. Premiera: 22 listopada



„Nienawiść, którą dajesz”

Historia rozdartej między dwoma światami nastolatki. Dziewczyna staje się świadkiem zabójstwa przyjaciela z dzieciństwa, który ginie z rąk policjanta. Pod presją lokalnej społeczności i mediów nastolatka musi podjąć ważną decyzję. Premiera: 26 listopada.



„W domu innego”

Keira Knightley jako żona angielskiego oficera, która po wojnie niespodziewanie zakochuje się w niemieckim wdowcu. Premiera: 28 listopada.



„Batman i Harley Quinn”



„Batman: Powrót Jokera”



„Batman – Atak na Arkham”



„Batman: Hush”



„Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców”



„Mroczny rycerz – Powrót” część 1. i 2.



„Batman: Zabójczy żart”



„Legion samobójców: Piekielna misja”



„Jabłko i Szczypior”

Historia dwóch najlepszych przyjaciół, którzy spotkali się w wielkim mieście. Dzięki pozytywnemu nastawieniu i niezwykłemu podejściu do życia każdy dzień jest dla nich przygodą. W mieście mierzą się z wieloma wyzwaniami i zyskują nowych przyjaciół. Premiera: 6 listopada.



„Pat i świat”

Pomimo niewielkich rozmiarów i figlarnego usposobienia piesek Pat, zawsze rusza na ratunek swoim przyjaciołom; kolejne odcinki sympatycznej animacji. Premiera: 13 listopada.



„Mr. Magoo”

Kolejne odcinki serialu animowanego o przygodach przemiłego i uprzejmego starszego pana, który cały czas upiera się, że nie potrzebuje okularów. A przez swoją wadę wzroku raz po raz wpada w niezwykłe tarapaty. Premiera: 20 listopada.



„Królewska Straż”

Serial animowany o najszybszej, najsprawniejszej i bohaterskiej ekipy ratowniczej, jaką kiedykolwiek widziałeś! Królewska Straż to całodobowa jednostka poszukiwawczo-ratownicza, która pomaga wszystkim mieszkańcom królestwa, którym jest potrzebna. Premiera: 27 listopada.



„Dobre rady Johna Wilsona”

Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka. Odcinek finałowy: 28 listopada.



„Axios” sezon 3.

Kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.



„Transhood”

Film dokumentalny HBO przedstawiający życie i dorastanie czworga transpłciowych dzieci z Kansas City. Premiera: 13 listopada.



„Witamy w Czeczenii”

Wstrząsający i otwierający oczy dokument opowiadający o grupie aktywistów, którzy ryzykują życie próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom społeczności LGBTQ w Czeczenii. Premiera: 15 listopada.



„Morderstwo w Madison”

Serial dokumentalny HBO wyreżyserowany przez Madisona Hamburga, w którym przedstawia on głośną sprawę morderstwa swojej matki oraz swoje próby dojścia do prawy związanej z tą zbrodnią. Premiera: 20 listopada.



„Crazy, Not Insane”

Film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez Alexa Gibney'a. Przedstawia dorobek naukowy dr Dorothy Otnow Lewis, która poświęciła całą swoją karierę badaniu morderców i szukaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego zabijamy. Premiera: 19 listopada.



„Western Stars”

Filmowa wersja najnowszego albumu Bruce'a Springsteena o tym samym tytule. Produkcja poruszająca tematy miłości i straty, samotności i rodziny oraz nieubłaganego upływu czasu. Przywołuje archiwalne materiały filmowe American West i osobistą narrację Bruce'a Springsteena oraz piosenki z jego najnowszego albumu. Premiera: 26 listopada.Czytaj też:

