Fiolka Najdenowicz skrytykowała Edytę Górniak. „Zj**ała karierę przez fochy”

Ostatnio głośno stało się o wypowiedzi Edyty Górniak, według której przed koronawirusem może chronić witamina C i oregano, a w szpitalach leżą nie zakażeni, tylko statyści. Piosenkarkę skrytykowała Magda Gessler, z którą najwyraźniej zgadza się Fiolka Najdenowicz. Była wokalistka Voo Voo wyraziła oburzenie słowami o „statystach leżących w szpitalach” .

Edyta Górniak skrytykowana przez Fiolkę Najdenowicz

Zdaniem wokalistki Górniak dzięki swojej popularności może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a tym samym narazić życie i zdrowie „setek tysięcy ludzi” . „Jednak jestem zdziwiona faktem, że Państwo jesteście zdziwieni. Nie słyszałam bowiem ani jednej inteligentnej wypowiedzi z jej ust i to od zarania jej kariery. Pamiętacie obsraną dupcie synusia na czołówkach gazet? Jasne, że pamiętacie” – napisała.

Najdenowicz oceniła także, że Górniak kiedyś „była u progu światowej kariery, ale niestety ją zj**ała poprzez swoje fochy i gwiazdorzenie” . „Pracowałam w polskim showbiznesie wiele lat, w tym również jako eventowiec. Padał na nas blady strach, gdy klient życzył sobie udziału divy na swoim kongresie/gali/bankiecie. Współpraca z nią była absolutnym koszmarem” – wspominała.

Według piosenkarki Górniak obrażała się także w trakcie imprez transmitowanych na żywo, przez co nie wiadomo było, czy „wejdzie na antenę na czas” . „Ten post celowo jest publiczny, może ktoś z branży ma jakieś pozytywne wrażenia ze współpracy, a ja się czepiam? Nie wiem. W razie czego-odszczekam i przeproszę” – podsumowała.

Co mówiła Edyta Górniak?

Części wypowiedzi Edyty Górniak znaleźć można w serwisie YouTube oraz na Twitterze. Piosenkarka podczas relacji na żywo zapewniła, że nie ma zamiaru szczepić się przeciwko koronawirusowi. Pytana o to, czy pojawi się ponownie jako jurorka w programie „The Voice of Poland” stwierdziła, że wszystko zależy od tego, jak za kilka miesięcy będzie wyglądała sytuacja na świecie i poleciła, że w ramach utrzymania się w dobrej formie należy jeść oregano i łykać witaminę D.

Piosenkarka mówiła także o Billu Gatesie stwierdzając, że w jednym z publicznych wystąpień miał zapowiedzieć „depopulację świata”. – Pamiętajcie, że pan Gates zrobił jakiś czas temu takie konferencje, które są dostępne na YouTube, że on uważa, że Ziemia nie udźwignie takiej ilości ludzi i że musi się dokonać depopulacja no i stąd szczepienia. Nie wiem dlaczego ludzie nie kojarzą tych wątków, bo przecież to jest proste. Jeżeli ktoś, kto chce narzucić szczepienia mówi, że jest za dużo ludzi na Ziemi, bo myśli, że jest mądrzejszy od Ziemi. Być może ta selekcja polega na tym, że mają pozostać najsilniejsze jednostki, a te, które nie są już jednostkami potencjalnie konsumpcyjnymi, tak jak nasi dziadkowie, nie będą już wydawać pieniędzy – stwierdziła.

