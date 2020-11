„Królowa życia” została okradziona. Oferuje 100 tys. złotych za wskazanie złodzieja

Jakiś czas temu Sylwia Peretti poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że padła ofiarą kradzieży. Wartość zaginionych rzeczy oszacowała na ponad 200 tys. złotych. „Zginęła moja biżuteria, zegarki. Pomijając materialną wartość tych rzeczy (ponad 200 tys. zł.), to największą wartością jest wartość sentymentalna” - tłumaczyła. Wśród skradzionej biżuterii były m.in. jej pierścionki zaręczynowe (obecny partner oświadczał jej się kilka razy - red.). „To tylko rzeczy! Kupię sobie nowe. Najbardziej wartościowa i najcenniejsza jest miłość, przyjaźń i spokój. Ty mi go zakłóciłeś. Więc teraz też spokoju nie zaznasz. Może nie dziś, nie jutro, ale przyjdzie czas... I obiecuję że zrobimy wszystko, żebyś już nie miał okazji nikogo krzywdzić. Dla ciebie lepiej żebyś najpierw spotkał policję, bo ja »zagadam cię na śmierć« gadką o moralności” - napisała "królowa życia".

Jak się jednak okazuje, złodziej na razie pozostaje nieuchwytny. „Minęło już trochę czasu od włamania, oraz kradzieży w naszym domu. „Powoli przestaje wierzyć w odzyskanie rzeczy, ale w złapanie złodziei, wierzyć nigdy nie przestanę. Ja niczym Fenix z popiołów powstałam, bo nie mam w zwyczaju udawać kogoś kim nie jestem, i chyba dojrzałam by przyznać, że był to dla mnie strzał w serce i ogromny emocjonalny dół” - przekazała w poniedziałek 23 listopada Sylwia Peretti na swoim profilu na Instagramie. Gwiazda programu TTV dodała, że policja nadal pracuje nad sprawą a ona podjęła decyzję o podwyższeniu nagrody za wskazanie złodzieja do 100 tysięcy złotych.

„Królowe życia”. Sylwia Peretti - kim jest?

W dziewiątym sezonie programu „Królowe życia” do obsady dołączyło aż sześciu nowych uczestników. Jedną z nowych bohaterek programu jest Sylwia Peretti. Kobieta pojawiła się wcześniej w innym programie telewizyjnym – w 2011 roku wystąpiła w „Kuchennych rewolucjach”. Magda Gessler próbowała pomóc restauracji, której Peretti była współwłaścicielką (początkowo lokal nazywał się „U Jędzy” a po rewolucji „Edelweiss”). Rewolucja zakończyła się jednak fiaskiem, a restauracja została zamknięta i zniknęła z mapy Krakowa. Nowa bohaterka programu TTV próbowała także swoich sił w modellingu. Niespełna 40-letnia Peretti prowadziła również salon kosmetyczny oraz luksusowe SPA. Obecnie wraz z narzeczonym jest właścicielką firmy rozbrajającej bomby. Jest także wielką fanką motoryzacji.

