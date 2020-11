Aktorki z serialu „Rodzina zastępcza” znów razem. Tak się zmieniły

„Podczas tego weekendu czułam się tak, jakbym obchodziła gwiazdkę, Sylwestra i moje urodziny w jednym” – napisała na Instagramie Mrozowska, publikując zdjęcia z imprezy.

Fotki z wydarzenia opublikowały także zaproszone przyjaciółki aktorki, w tym jej serialowe „siostry” Eliza i Zosia, czyli Aleksandra Szwed i Misheel Jargalsaikhan. „Z rodziną (również z tą »Zastępczą«) NAJLEPIEJ i to zdecydowanie nie tylko na zdjęciach” – napisała Szwed. „Miśka, tak jak Ci napisałam jesteś dla mnie inspiracją odkąd skończyłam 9lat, Twoja pasja do życia, otwartość, wyczucie, to ze Ci się chce, że nigdy nie zapominasz o tym, ze to ważne, żeby starać się zrozumieć druga osobę, że wychowujesz, a nie nakazujesz, sprawia, ze człowiek chce być przy Tobie lepsza wersja siebie” – podkreśliła z kolei Jargalsaikhan.

„Rodzina zastępcza”

Serial „Rodzina zastępcza” zadebiutował na antenie telewizji Polsat 23 lutego 1999 roku. Jest to jeden z najdłużej emitowanych polskich serialu – łącznie pokazano 329 odcinków w 18 seriach. Akcja serialu opowiadała o rodzinie Kwiatkowskich, która mieszka w Warszawą. Anka i Jacek Kwiatkowscy mają dwoje dzieci – Majkę i Filipa. Postanowili także przysposobić Romka, chłopca z domu dziecka. Później pojawiły się także dwie dziewczynki Zosia i Eliza. Obok Kwiatkowskich mieszkali także Kossoniowie – Alutka oraz Jędrula, których gosposią była Jadzia, kuzynka Anki.

