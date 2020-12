Jakie seriale najchętniej oglądaliśmy w 2020 roku? Numer 1. zaskakuje!

Najchętniej oglądanym serialem w mijającym 2020 roku w HBO GO na podstawie danych z okresu styczeń-listopad w Polsce okazała się „Wataha”. Polska produkcja HBO Europe, nagrodzona m.in. Orłem w kategorii najlepszy serial fabularny za trzeci sezon w reżyserii Kasi Adamik i Olgi Chajdas, zajęła pierwsze miejsce w rankingu. Na drugiej pozycji znalazł się nominowany do Emmy oraz Złotych Globów serial HBO „Westworld”, czyli mroczna odyseja o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu, a trzecie miejsce zajęła ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga „Outsider”.

10. „Zero zero zero”



Produkcja na podstawie książki Roberto Saviano przedstawia historię kilku walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej.



9. „Ślepnąc od świateł”



Ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule to historia warszawskiego dilera, Kuby. Tajemniczy bohater, o którym nikt za wiele nie wie, współpracuje z lokalnymi gangsterami, a jego klientami są m.in. celebryci, gwiazdy hip-hopu i politycy. Kuba postanawia jednak zmienić coś w swoim życiu i kupuje bilety na lot do Argentyny. Przed jego wyjazdem z więzienia wychodzi doświadczony gangster. Wtedy sytuacja się skomplikuje, a losy dilera i byłego więźnia przetną się, co doprowadzi Kubę do konfrontacji z jego własną przeszłością.



8. „Nowy papież”



„Nowy papież”, czyli kontynuacja serialu z 2017 roku pt. „Młody papież”, to kolejna produkcja w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina. Serial ponownie zagłębia się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary.

Akcja kolejnej części rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka Młodego papieża, kiedy Lenny Belardo (Jude Law), znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po niespodziewanym i tajemniczym zwrocie akcji, sekretarzowi stanu Voiello (Silvio Orlando) udaje się osadzić na Piotrowym Tronie Sir Johna Brannoxa (John Malkovich) – uroczego i wyrafinowanego angielskiego arystokratę, który przyjmuje imię Jana Pawła III. Nowy papież wydaje się być idealnym wyborem, ale skrywa tajemnice i ma pewną słabość. Voiello szybko uświadamia sobie, że zastąpienie charyzmatycznego Piusa XIII nie będzie łatwym zadaniem. Zawieszony między życiem i śmiercią Lenny Belardo staje się świętym – obiektem kultu tysięcy ludzi, co potęguje rozłam między różnymi odłamami fundamentalizmu. W tym samym czasie Kościół boryka się z atakami ze strony zewnętrznych oponentów oraz skandalami, które dotykają najważniejszych symboli chrześcijaństwa i mogą bezpowrotnie podważyć istniejącą od stuleci hierarchię. Tradycyjnie nic w Watykanie nie jest takie, na jakie wygląda. Dobro i zło jednoczą się, by na nowo napisać historię, ale zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, sprawy muszą potoczyć się własnym torem.



7. „Od nowa”



Miniserial „Od nowa” jest opowieścią o Grace i Jonathanie Fraserach (w ich rolach Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Grace odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Jednak kilka tygodni przed publikacją jej życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami – znika jej kochający mąż, który jak się okazuje nie był tym, za kogo go uważała. Na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obliczu tych wydarzeń Grace musi zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna (Noah Jupe).



6. „Gra o tron”



„Gra o tron” opowiada o siedmiu rodzinach walczących o panowanie nad ziemiami krainy Westeros. Polityczne i seksualne intrygi są na porządku dziennym. Pierwszorzędne role wiodą rodziny: Stark, Lannister i Baratheon. Robert Baratheon, król Westeros, prosi swojego starego przyjaciela, Eddarda Starka, aby służył jako jego główny doradca. Eddard, podejrzewając, że jego poprzednik na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, aby dogłębnie zbadać sprawę. Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin. Lannisterowie, familia królowej, staje się podejrzana o podstępne knucie spisku.

Po drugiej stronie morza, pozbawieni władzy ostatni przedstawiciele poprzednio rządzącego rodu, Targaryenów, również planują odzyskać kontrolę nad królestwem. Narastający konflikt pomiędzy rodzinami, do którego włączają się również inne rody, prowadzi do wojny. W międzyczasie na dalekiej północy budzi się starodawne zło. W chaosie pełnym walk i konfliktów tylko grupa wyrzutków zwana Nocną Strażą stoi pomiędzy królestwem ludzi, a horrorem kryjącym się poza nim.



5. „Czarnobyl”



W serialu HBO przedstawiono fabularną wersję tej katastrofy. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson.

Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.



4. „Wychowane przez wilki”



Serial „Wychowane przez wilki”, którego producentem wykonawczym jest Ridley Scott, opowiada o dwóch androidach, które mają za zadanie wychowywać ludzkie dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem. Scott wyreżyserował dwa pierwsze z liczącej łącznie 10 odcinków produkcji, stając po raz pierwszy za kamerą amerykańskiego serialu telewizyjnego.



3. „Outsider”



Akcja serialu „Outsider” obraca się wokół śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Sprawę prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektyw Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne.



2. „Westworld”



Serial na podstawie filmu Michaela Crichtona z 1973 roku o tym samym tytule, jest mroczną odyseją o świcie sztucznej świadomości i kwestii wolnej woli.



1. „Wataha”



Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady. Rebrow ponownie stanie przed trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wielu patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Na horyzoncie pojawia się nieznana postać – nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova.Czytaj też:

