Pogrzeb Piotra Machalicy. Cezary Żak odczytał wzruszający list wdowy

Piotr Machalica zmarł w nocy z 13 na 14 grudnia, a uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w piątek 18 grudnia. Wtedy to w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie odprawiono mszę świętą, w której udział wzięli m.in. Artur Żmijewski, Jerzy Zelnik, Krystyna Janda, Piotr Polk, Edyta Olszówka czy Cezary Żak. To właśnie ostatni z wymienionych aktorów przeczytał list napisany przez żonę Machalicy, Aleksandrę.

Pogrzeb Piotra Machalicy. Cezary Żak odczytał list od żony

– Podziękowanie dla naszych dzieci: Franka, Soni, Poli i Meli. Za to, że z waszą miłością i akceptacją, wiarą w nas, udało nam się zbudować rodzinę. Za wszystkie wspólne święta i wakacje. Z powodów do dumy, za troskę i wsparcie – odczytał Żak. Dalej w liście żona Machalicy podkreśliła, ze „Piotruś będzie czuwał” nad swoimi dziećmi, ponieważ „kocha je nad wszystko”.

Wdowa po 65-letnim aktorze nawiązała również do nocy z 13 na 14 grudnia, zwracając się do przyjaciół męża. – Czuwaliście ze mną, składając zobowiązania przed Bogiem, paliliście świeczki. Wierzę, że dzięki temu mój mąż nie umierał sam. Czuł nie tylko moją, ale i waszą obecność. Nasze modlitwy i naszą miłość. Dziękuję – usłyszeliśmy.

Nie zabrakło również podziękowań dla lekarzy, którzy 11 grudnia „przed samą intubacją i podłączeniem męża do respiratora, pomogli mu wykonać telefon do niej” . – Za tę ostatnią rozmowę, za to pożegnanie, za te ostatnie "kocham Cię". Będę Wam wdzięczna do końca życia – podsumowała żona aktora. Złożenie urny z prochami Piotra Machalicy odbędzie się w sobotę 19 grudnia na cmentarzu w Częstochowie.

