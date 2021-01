„Bridgertonowie” 2. sezon. Czy będzie kontynuacja serialu Netfliksa? Oto, co wiemy do tej pory

Zdjęcia do kolejnej odsłony?

Chociaż Netflix nie potwierdził jeszcze oficjalnie kontynuacji serii, jej ogromna popularność wskazuje na to, że platforma powinna zdecydować się na produkcje jej kolejnych części. Wynika to też z kontaktu serwisu z Shondą Rhimes o wartości 150 mln dolarów. Dodatkowo według doniesień z Production Weekly, w marcu 2021 roku mają rozpocząć się w Uxbridge w Anglii zdjęcia do nowej odsłony serii.

„Bogowie” Netfliksa

Zainteresowanie dalszą grą w serialu wyraziły także jej gwiazdy - Phoebe Dynevor (która gra Daphne Bridgerton) i Regé-Jean Page (Simon Basset). Nicola Coughlan, która wciela się w Penelope Featherington powiedziała w rozmowie z „Variety”, że „wszyscy mają nadzieję, że powstanie drugi sezon serialu”. - To prawdziwa radość, a reakcja widzów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dopóki bogowie Netfliksa nie przyjdą i nas nie pobłogosławią, to wciąż nie jesteśmy jednak tego pewni - dodała.

Showrunner jest „za”

Twórca i showrunner serialu „Bridgertonowie” Chris Van Dusen w rozmowie z „Esquire” podkreślił, że „nie może powiedzieć za wiele”. - W pierwszym sezonie skupiamy się na historii Daphne i Simona, ale jak wiemy, jest osiem książek i ośmioro rodzeństwa. Odnosząc sukces, chciałbym móc odkryć historie i romanse ich wszystkich - powiedział.

Fani serialu może także uspokoić fakt, że pierwszy sezon serialu luźno podąża za wydarzeniami z „The Duke and I” - pierwszej powieści z serii „Bridgertonowie”, co sugeruje, że drugi byłby odzwierciedleniem kolejnej książki.

„Bridgertonowie” – o czym jest serial?

Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

Obsada serialu

W obsadzie poza Phoebe Dynevor znaleźli się m.in. Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter i Harriet Cains. Głosu tajemniczej Lady Whistledown użycza Julie Andrews. Serial jest inspirowany bestsellerowymi powieściami autorstwa Julii Quinn.

