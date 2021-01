Netflix. Co warto obejrzeć w weekend? Podpowiadamy

Ostatnio na Netfliksie pojawiły się nowe ciekawe seriale, filmy i dokumenty. Oto nasze propozycje dla użytkowników platformy streamingowej na nadchodzący weekend.

„Cząstki kobiety” – film dramat



Anglojęzyczny debiut węgierskiego reżysera Kornéla Mundruczó został stworzony na podstawie scenariusza jego żony Katy Wéber („Biały Bóg”, „Księżyc Jowisza”, „Afta”). Producentem wykonawczym jest Martin Scorsese, a muzykę stworzył Howard Shore. Vanessa Kirby oraz Shia LaBeouf wcielają się w filmie w bostońską parę, która przeżywa kryzys po śmierci swojego dziecka podczas nieudanego porodu.

– Czy można żyć, jeśli straciłeś kogoś, kogo kochałeś najbardziej? Do kogo się zwracasz, jeżeli pozornie nie masz gdzie? Moja żona i ja chcieliśmy podzielić się jednym z naszych najbardziej osobistych doświadczeń z wiarą, że sztuka może być najlepszym lekarstwem na ból. Czy po tragedii będziemy tacy sami, jak byliśmy? Tworząc „Pieces of a Woman” chcieliśmy stworzyć autentyczną opowieść o tragedii i nauczyć się żyć w zgodzie z tym smutkiem. Poczucie straty wykracza poza granice zrozumienia i kontroli, ale wiążę się z możliwością odrodzenia – powiedział Kornél Mundruczó opisując swój nowy film.

W głównych rolach Shia LaBeouf i Vanessa Kirby.



„Lupin” – serial kryminał



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.

„Lupin” stał się od czasu premiery pierwszym francuskim serialem, który znalazł się w TOP10 netfliksowego zestawienia. Główną rolę Assane'a Diopa gra w nim Omar Sy, aktor najbardziej kojarzony z filmu „Nietykalni” z 2011 roku.



„Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto” – seria dokumentalna Martina Scorsese



Seria jest nakręcona jak dokument – w zwiastunie widzimy Fran Lebowitz w różnych życiowych sytuacjach oraz podążającego za nią reżysera z kamerą. Obraz został stworzony jeszcze przed pandemią koronawirusa, więc przenosimy się do Nowego Jorku pełnego ludzi, na których znana pisarka chętnie narzeka.

„Czy uważasz, że wprowadzenie książek na Times Square jest sprawiedliwe?” – pyta w zapowiedzi serialu dokumentalnego Lebowitz, kierując swoje słowa do sprzedawcy ze Strand Book Store. „To niesprawiedliwe wobec książek” – dodaje.

Serię wyreżyserował Martin Scorsese i nie jest to pierwsza produkcja tego reżysera, której główną bohaterką jest Lebowitz. Wcześniej, w 2010 roku nakręcił serial dokumentalny dla HBO zatytułowany „Public Speaking”.



„Przeżyć śmierć” – serial dokumentalny



Co się dzieje z nami po śmierci? Serial dokumentalny przedstawia historie ludzi i wyniki badań na temat doświadczenia śmierci, reinkarnacji i zjawisk paranormalnych.



„Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę” – miniserial dokumentalny



W eleganckim, skąpanym w słońcu Los Angeles roku 1985 czai się nikczemny seryjny morderca. W tym opartym na faktach serialu dwóch detektywów zrobi wszystko, by go dopaść.



„W strefie wojny”– film akcji/sci-fi



W niedalekiej przyszłości pilot dronów udaje się do strefy wojny u boku ściśle tajnego żołnierza-androida. Razem mają powstrzymać atak nuklearny.

W głównych rolach Anthony Macie, Damson Idris, Enzo Cilenti, Emily Beecham, Michael Kelly i Pilou Asbaek.



„Bridgertonowie” – serial romans



Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

Serial cieszył się królewskim powitaniem w serwisie Netflix. Jak podał gigant, oczekuje się, że produkcja dotrze do 63 mln gospodarstw domowych w ciągu 28 dni od swojego debiutu.



„Rocketman” – dramat biograficzny



Historia życia Eltona Johna ukazująca artystę od jego najmłodszych lat w Królewskiej Akademii Muzycznej po długoletnią współpracę z autorem tekstów, Berniem Taupinem.

