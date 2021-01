Co oglądać na HBO GO w weekend? Mamy dla was listę nowości

„Tiger” – film dokumentalny



Film dokumentalny „Tiger” prezentuje niepublikowane nigdy wcześniej nagrania i wywiady z tymi, którzy najlepiej znają Tigera Woodsa – w tym z jego byłym pomocnikiem i bliskim przyjacielem, Stevem Williamsem oraz legendą golfa Sir Nickiem Faldo. W produkcji nie brakuje też rozmów z przyjacielem Earla Woodsa, ojca golfisty, Petem McDanielem, pierwszą prawdziwą miłością sportowca – Diną Parr oraz przerywającą milczenie Rachel Uchitel, główną postacią skandalu obyczajowego, który na zawsze zmienił życie Tigera.

Produkcja przedstawia intymny obraz cudownego dziecka, którego poświęcenie i obsesja na punkcie gry w golfa nie tylko przyniosły mu sławę i sukces. Sprawiły także, że poszedł on krętą drogą, która ostatecznie doprowadziła do jego legendarnego powrotu na szczyt i ogromnego zwycięstwa w 2019 roku.



„All American”, sezon 3 – serial



Trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.



„Księga czarownic”, sezon 2 – serial



Drugi sezon serialu fantasy opowiadającego o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu. Nowy sezon zabiera widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii.



„Magicy”, sezon 5 – serial



Piąty sezon serialu fantasy opartego na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana pod tym samym tytułem. Opowiada o młodym chłopaku, który trafia do szkoły magii, gdzie odkrywa, że świat z jego ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości.



„Batwoman”, sezon 2 – serial



Drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.



„Cormoran Strike: Zabójcza biel” – serial



Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling. Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają w poszukiwaniu tajemnicy, która pozwoli parze odkryć zbrodnię prowadzącą ich z zaułków Londynu aż do siedziby parlamentu.



„Bo to grzech” – serial



Opowieść o miłości, życiu i stracie autorstwa wielokrotnie nagradzanego Russella T. Daviesa. Serial koncentruje się na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80. Będąc w cieniu tej choroby, bohaterowie zdeterminowani są, by żyć i kochać bardziej niż kiedykolwiek.



„Richard Jewell” – film



Obraz opowiada o burzy medialnej, jaka miała miejsce w 1996 roku, kiedy ochroniarz Richard Jewell odkrył bombę na letnich igrzyskach olimpijskich w Atlancie, po czym powiadomił władze i zalecił ewakuację wszystkich obecnych na zawodach. Podczas gdy początkowo był chwalony za swoje bohaterskie działania, później został fałszywie oskarżony o to, że sam podłożył bombę.

W dziennikarkę Kathy Scruggs, która opublikowała oskarżenia w kierunku Jewella, w filmie wciela się Olivia Wilde. Ma ona uzyskać tę informację od agenta FBI, granego przez Jona Hamma, z którym w filmie łączą ją relacje seksualne. „The Atlanta Journal-Constitution” twierdzi, że do takich sytuacji nigdy nie dochodziło. Gazeta zwróciła się do twórców filmu, aby wydali oświadczenie i sprostowanie, w którym „publicznie przyznają się, że niektóre wydarzenia zostały zmyślone”.



„Osierocony Brooklyn” – film



Kryminał z Edwardem Nortonem w roli prywatnego detektywa, który próbuje rozwikłać zagadkę śmierci przyjaciela w Nowym Jorku końca lat pięćdziesiątych. Bruce Willis w jednej z ról.



„Perfekcjonistka” – film



Diane Kruger jako agentka, która zostaje zrekrutowana przez Mosad do tajnej misji w Teheranie.



„Kłamstwo doskonałe” – film



Wytrawny oszust postanawia uwieść dobrze sytuowaną wdowę, a ich relacja szybko przekształca się w wyrafinowaną grę w kotka i myszkę. Helen Mirren i Ian Mckellen w rolach głównych.



„Malowanie z Johnem” – serial



Nowy improwizowany serial HBO, który został napisany i wyreżyserowany przez cenionego artystę Johna Luriego, jednocześnie odtwórcę głównej roli. Produkcja jest częściowo tutorialem medytacyjnym, częściowo rozmową przy kominku, a w każdym jej odcinku John Lurie oddając się malowaniu, dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, czego nauczył się o życiu. Czytaj też:

