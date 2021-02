Złote Globy 2021. Lista nominowanych

Kiedy ceremonia wręczenia?

Ceremonia rozdania Złotych Globów odbywa się co roku zwykle na początku stycznia. Tym razem jednak podjęta została decyzja o przełożeniu uroczystości na 28 lutego 2021 roku. Powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa. Dobrą wiadomością jest to, że potwierdzono, że Tina Fey i Amy Poehler – duet, który pojawia się najczęściej w roli prowadzących ceremonię, zagości znów na scenie przy okazji 78. ceremonii.

Co ciekawe, 28 lutego 2021 roku odbyć się miała pierwotnie uroczystość wręczenia Oscarów, jednak ostatecznie, jak ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa, ceremonia została przełożona na kwiecień.

Pełna lista nominowanych do Złotych Globów 2021

Film dramatyczny



„Ojciec”

„Mank”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Proces siódemki z Chicago”



Film komediowy lub musical



„Kolejny film o Boracie”

„Hamilton”

„Music”

„Palm Springs”

„Bal”



Film nieanglojęzyczny



„Na rauszu”

„Płacząca kobieta”

„Życie przed sobą”

„Minari”

„My dwie”



Film animowany



„Krudowie 2: Nowa era”

„Naprzód”

„Wyprawa na Księżyc”

„Co w duszy gra”

„Sekret wilczej gromady”



Reżyseria



Emerald Fennell „Obiecująca. Młoda. Kobieta.”

David Fincher „Mank”

Regina King „One Night in Miami”

Aaron Sorkin „Proces siódemki z Chicago”

Chloe Zhao „Nomadland”



Scenariusz



„Ojciec”

„Mank”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Proces siódemki z Chicago”



Aktorka w filmie dramatycznym



Viola Davis „Ma Rainey: Matka bluesa”

Andra Day „The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby „Cząstki kobiety”

Frances McDormand „Nomadland”

Carey Mulligan „Obiecująca. Młoda. Kobieta.”



Aktor w filmie dramatycznym



Riz Ahmed „Sound of Metal”

Chadwick Boseman „Ma Rainey: Matka bluesa”

Anthony Hopkins „Ojciec”

Gary Oldman „Mank”

Tahar Rahim „Mauretańczyk”



Aktorka w komedii lub musicalu



Maria Bakalova „Kolejny film o Boracie”

Michelle Pfeiffer „Francuskie wyjście”

Anya Taylor-Joy „Emma”

Kate Hudson „Music”

Rosamund Pike „O wszystko zadbam”



Piosenka



Fight for You „Judas and the Black Messiah”

Hear My Voice „Proces siódemki z Chicago”

Io Si (Seen) „Życie przed sobą”

Speak Now „One Night in Miami”

Tigress & Tweed „The United States vs. Billie Holiday”



Muzyka



„Niebo o północy”

„Tenet”

„Nowiny ze świata”

„Mank”

„Co w duszy gra”



Serial dramatyczny

„The Crown”

„Kraina Lovecrafta”

„The Mandalorian”

„Ratched”

„Ozark”





Serial komediowy



„Emily w Paryżu”

„Stewardesa”

„Wielka”

„Schitts Creek”

„Ted Lasso”



Najlepszy serial komediowy lub musical



„Emily w Paryżu”

„Stewardesa”

„Wielka”

„Schitt's Creek”

„Ted Lasso”



Aktorka w serialu dramatycznym



Olivia Colman „The Crown”

Jodie Comer „Obsesja Eve”

Emma Corrin „The Crown”

Laura Linney „Ozark”

Sarah Paulson „Ratched”



Aktor w serialu dramatycznym



Jason Bateman „Ozark”

Josh O'Connor „The Crown”

Bob Odenkirk „Better Call Saul”

Al Pacino „Hunters”

Matthew Rhys „Perry Mason”



Aktorka w serialu komediowym lub musicalu



Lily Collins „Emily w Paryżu”

Kaley Cuoco „Stewardesa”

Elle Fanning „Wielka”

Jane Levy „Zoey's Extraordinary Playlist”

Catherine O'Hara „Schitt's Creek”



Aktor w serialu komediowym lub musicalu



Sacha Baron Cohen „Kolejny film o Boracie”

James Corden „Bal”

Lin-Manuel Miranda „Hamilton”

Dev Patel „The Personal History of David Copperfield”

Andy Samberg „Palm Springs”



Aktorka w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym



Cate Blanchett „Mrs America”

Daisy Edgar-Jones „Normalni ludzie”

Shira Haas „Unorthodox”

Nicole Kidman „Od nowa”

Anya Taylor-Joy „Gambit królowej”



Aktor w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym



Bryan Cranston „Your Honor”

Jeff Daniels „The Comey Rule”

Hugh Grant „Od nowa”

Ethan Hawke „The Good Lord Bird”

Mark Ruffalo „To wiem na pewno”



Aktor drugoplanowy w serialu, serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym



John Boyega „Small Axe”

Brendan Gleeson „The Comey Rule”

Daniel Levy „Schitt’s Creek”

Jim Parsons „Hollywood”

Donald Sutherland „Od nowa”



Aktorka drugoplanowa



Glenn Close „Elegia dla bidoków”

Olivia Colman „Ojciec”

Jodie Foster „Mauretańczyk”

Amanda Seyfried „Mank”

Helena Zengel „Nowiny ze świata”



Film telewizyjny lub serial limitowany



„Normalni ludzie”

„Gambit królowej”

„Mały topór”

„Od nowa”

„Unorthodox”

Złoty Glob

Złoty Glob to statuetka przyznawana corocznie przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w dziedzinie filmu i telewizji. Od 1961 roku uroczystość przyznania tych nagród odbywa się w Beverly Hilton Hotel w Beverly Hills. Ceremonia jest transmitowana do ponad 150 krajów na całym świecie.

