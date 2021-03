Łzy w nowym odcinku „Dance, dance, dance”. Agustin Egurrola doprowadził do płaczu Roksanę Węgiel

Transfer Agustina Egurroli z TVN do TVP wywołał lawinę negatywnych komentarzy u jego kolegów z byłej stacji. Teraz tancerz naraził się jeszcze widzom TVP. Wszystko przez to, że doprowadził do łez Roksanę Węgiel.