Spore problemy uczestnika „Milionerów”. Trzy koła ratunkowe przy pierwszych pytaniach

W ostatnim odcinku teleturnieju „Milionerzy” TVN przed szansą wygrania głównej nagrody stanął Mateusz Barański z Wrocławia, który na co dzień pracuje jako prawnik. Problemy pojawiły się już przy pierwszym pytaniu.

„Milionerzy”. Maciejówka to czapka z daszkiem, a maciejka:



A) to kwiecista chustka

B) smakuje jak magdalenka

C) to inaczej córka Macieja

D) kwitnie latem

Uczestnik postanowił skorzystać z nowego koła ratunkowego - „zamiana pytania”. Gdyby musiał zaznaczyć jedną z odpowiedzi wybrałby D, która jest poprawna. Następne trudności sprawiło pytanie za 2 tys. złotych.

„Milionerzy”. Psy saneczkują:

A) tylko zimą

B) tylko na saneczkach

C) gdy chcą się popisać

D) gdy im coś dolega

Mateusz Barański skorzystał z koła ratunkowego „telefon do przyjaciela”. Mimo tego, że Aleksander jest właścicielem czworonoga, nie znał odpowiedzi na to pytanie. Gracz wykorzystał więc ostatnie koło ratunkowe - „pół na pół”. Komputer odrzucił odpowiedzi A oraz C. Uczestnik teleturnieju wybrał odpowiedź D, która jest poprawna.

Następne problemy sprawiło pytanie o gwarantowaną sumę 40 tys. złotych.

„Milionerzy”. Hymen to błona dziewicza, a hymenofor?

A) pozostałość po niej

B) rondo kapelusza

C) męska godność

D) jest na spodzie kapelusza

Mateusz Barański nie znał poprawnej odpowiedzi, nie miał już kół ratunkowych, dlatego postanowił zrezygnować z dalszej gry. Skłaniał się ku zaznaczeniu odpowiedzi B, jednak poprawna odpowiedź to D. Uczestnik finalnie wygrał 20 tys. złotych.

