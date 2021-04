Węże 2021. Blanka Lipińska czy Patryk Vega? Kto zdobędzie „nagrodę” za najgorszy film roku?

Film „365 dni”Blanki Lipińskiej, jako pierwsza polska produkcja, zdobył kilka nominacji do Złotych Malin, zwanych też anty–oscarami. Celebrytka bardzo się z tego cieszyła, tłumacząc, że oznacza to wielką popularność ekranizacji jej książki. Czy nominacje do Węży też ucieszą autorkę powieści erotycznych?

Patryk Vega pokona Blankę Lipińską?

Choć film Lipińskiej otrzymał aż dwanaście nominacji do Wężów, to ma sporą konkurencję. Dwa filmy Patryka Vegi – „Bad boy” i „Pętla” zdobyły po dziewięć nominacji. Te trzy produkcje zwróciły największą uwagę organizatorów konkursu. Poza nimi statuetkę „Wielkiego Węża” mogą również otrzymać obrazy „Mayday” i „Swingersi”. Tej drugiej produkcji kapituła zarzuca zmarnowanie atrakcyjnego tematu i nazywa ich „nudną, jałową komedią, pełną czerstwych sucharów”. Na cztery statuetki może też liczyć Maciej Stuhr, który nominowany jest do najgorszej roli męskiej, najgorszego duetu na ekranie, występu poniżej talentu oraz najbardziej żenującej sceny.

Nagrody pół żartem, pół serio

„Uparcie od dekady kibicujemy polskiej kinematografii, uważając, że Węże są dla niej swoistym wentylem bezpieczeństwa, chroniącym przed popadnięciem w niebezpieczne samouwielbienie. Mamy nadzieję, że twórcy, podobnie jak my, traktują nasze nagrody pół żartem, pół serio” – napisali organizatorzy konkursu.

Wszystkie nominowane produkcje

Najgorsza reżyseria:

Barbara Białowąs i Tomasz Mandes – "365 dni"

Patryk Vega – "Pętla"

Patryk Vega – "Bad Boy"

Andrejs Ekis – "Swingersi"

Michał Kondrat – "Czyściec"



Najgorszy scenariusz

Tomasz Klimala – "365 dni"

Olaf Olszewski, Patryk Vega – "Bad Boy"

Grzegorz Barłog, Olaf Olszewski, Patryk Vega – "Pętla"

Andrejs Ekis – "Swingersi"

Sam Akina, Wojciech Pałys, Jules Jones, Hanna Węsierska – "Mayday"



Najgorsza rola męska

Michał Koterski – "Swingersi"

Maciej Stuhr – "Bad Boy"

Antoni Królikowski – "Pętla"

Michele Morrone – "365 dni"

Krzysztof Czeczot – "Zenek"



Najgorsza rola żeńska

Anna Maria Sieklucka – "365 dni"

Joanna Liszowska – "Swingersi"

Katarzyna Warnke – "Pętla"

Katarzyna Zawadzka – "Bad Boy"

Małgorzata Kożuchowska – "Czyściec"



Najgorszy duet na ekranie

Anna Maria Sieklucka i Michele Morone – "365 dni"

Joanna Liszowska i Michał Koterski – "Swingersi"

Katarzyna Zawadzka i Maciej Stuhr – "Bad Boy"

Katarzyna Warnke i Antoni Królikowski – "Pętla"

Małgorzata Kożuchowska i Andrzej Grabowski – "Bad Boy"



Występ poniżej talentu

Maciej Stuhr – "Bad Boy"

Grażyna Szapołowska – "365 dni"

Andrzej Grabowski – "Bad Boy"

Eryk Lubos – "Wyzwanie"

Daniel Olbrychski – "Raz, jeszcze raz"



Najbardziej żenująca scena

"Dokąd idziesz?" na jachcie (Anna Maria Sieklucka i Michele Morone) – "365 dni"

"Wygrzmocę was wszystkich" (Michał Koterski) – "Swingersi"

Masturbacja (Maciej Stuhr) – "Bad Boy"

Gwałt (Katarzyna Zawadzka i Maciej Stuhr) – "Bad Boy"

Wypadnięcie implantów – "Pętla"



Efekt specjalnej troski

poród – "Pętla"

boskie światło – "Czyściec"

zmiana Zenka na starszego – "Zenek"

odmłodzenie bohaterów – "Raz, jeszcze raz"

rozmazanie Henryka Talara – "Pętla"



Najgorszy teledysk okołofilmowy

Michele Morone – Feel it. – "365 dni"

Książe Kapota x Avi LeLeLe – Asymetria – "Asymetria"

Kobranocka – Raz, jeszcze raz – "Raz, jeszcze raz"

O.S.T.R. & Sebastian Fabijański – Psy. W imię zasad – "Psy 3"

Marcin Maciejczak – "Jeśli powiem" – "Tarapaty 2"



Najgorszy plakat

"Zenek" (producenci Krystyna Świeca, Magdalena Nowacka, Piotr Galon; dystrybucja TVP Dystrybucja kinowa)

"Bad Boy" (producent Patryk Vega; dystrybucja Kino Świat)

"Czyściec" (producent Michał Kondrat; dystrybucja Kino Świat)

"Swingersi" (producent Kristians Alhimionoks; dystrybucja Mówi Serwis)

"Banksterzy" (producent Kazimierz Rozwałka; dystrybucja Kino Świat)



Najgorzy przekład tytułu zagranicznego

"Kwiat szczęścia" – "Little Joe" (Against Gravity)

"Tyler Rake: Ocalenie" – "Extraction" (Netflix)

"Pojedynek na głosy" – "Military Wives" (Best Film)

"Poznajmy się jeszcze raz" – "La Belle Epoque" (Gutek Film)

"Obraz pożądania" – "The Burnt Orange Heresy" (Best Film)

Kiedy rozdanie Węży 2021?

Rozstrzygnięcie i przyznanie statuetek nastąpi 24 kwietnia. Ceremonia będzie się odbywać wirtualnie.

Czytaj też:

„Oczy diabła”. Patryk Vega twierdzi, że uratował dziecko. Komisja ds. pedofilii pyta prokuraturę