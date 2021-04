Nie żyje Walter Olkewicz. Znaliśmy go m.in. z serialu „Twin Peaks”

Śmierć aktora potwierdził w wydanym oświadczeniu jego syn, scenarzysta Zak Olkewicz. Jak podał, jego ojciec od wielu lat zmagał się z różnymi „infekcjami”. „Był dobrym człowiekiem, którego zamiłowanie do kreatywności i sztuki widać było we wszystkim, co robił. Przekazał mi tę pasję i nie mogę się doczekać, aż przekażę ją jego wnukom, które tak bardzo kochał” – czytamy.

Kariera Waltera Olkiewicza rozpoczęła się w latach 70. i trwała do 2017 roku, gdy jego zły stan zdrowia po operacji kolana, ostatecznie zmusił go do rezygnacji z aktorstwa.

Olkiewicz znany jest z roli barmana i krupiera Jacquesa Renaulta w pierwotnej wersji serialu „Twin Peaks” (do roli tej powrócił w reboocie Showtime z 2017 roku). Poza tym znaliśmy go też jako pracownika rafinerii z „Grace Under Fire” czy prawnika mafijnego w thrillerze Joela Schumachera „The Client” (1994). Grał także w „Seinfeldzie” jako Nick.

Czytaj też:

Netflix zdradził kolejne „tajne” kody. Jak z nich skorzystać?