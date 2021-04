Wcielili się w słynne postaci. Jak im to wyszło? Oceńcie podobieństwo

Dla aktorów jest to nie lada wyzwaniem, by wcielić się w kogoś, kto naprawdę istniał. Mówić jak on, wyglądać jak on. Komu się to udało?

Najtrudniej jest grać kogoś, kogo ludzie pamiętają

Przygotowując się do roli Zbigniewa Religi, Tomasz Kot spotkał się z bliskimi profesora, chodził na salę operacyjną, a nawet nauczył się szyć ludzkie ciało. – Niezwykle trudno jest zagrać kogoś, kogo ludzie jeszcze pamiętają. Porównują, oceniają podobieństwo, wygląd, chód, gestykulację. Wszystko – mówił w wywiadzie dla magazynu „Logo” aktor. Najwięcej czasu Kot spędził na oglądaniu archiwalnych zdjęć i filmów, w których podpatrywał mimikę, czy sposób chodzenia swojego bohatera.

Keira Knightley, wcielająca się w postać księżnej, żyjącej w XVII wieku, już nie miała takich możliwości. Inaczej było też w przypadku Julii Roberts, która grając w filmie „Erin Brokovich” mogła korzystać z pomocy bohaterki, którą grała. A jak wypadli pozostali aktorzy? Czy Robert De Niro przypomina światowej sławy pięściarza? I jakie jest podobieństwo pomiędzy królem Jerzym VI, a Colinem Firthem? Oceńcie sami, oglądając zdjęcia w naszej galerii.

