„Czarodziejka z Księżyca” wraca! I to na Netfliksa. Jest zwiastun nowego filmu

W mediach społecznościowych serwisu stremingowego pojawił się plakat „Sailor Moon Eternal”, na którym centralne miejsce zajmuje sama Usagi Tsukino, czternastoletnia bohaterka mangi, pochodząca z Tokio. To wojowniczka, której przeznaczeniem jest uratowanie Ziemi, a później również całej galaktyki. Na plakacie znajdują się też towarzyszki Usagi Tsukino – czarodziejki z Merkurego, Marsa, Wenus, Jowisza czy Neptuna.

Netflix wypuścił też pierwszy zwiastun filmu. W opisie czytamy, że Sailor Senshi (nazywane w Polsce po prostu Czarodziejkami czy wojowniczkami) powracają w zupełnie nowej produkcji, w której „ożywają piękne sny”. „Sailor Moon Eternal” to pierwszy pełnometrażowy film z serii od 1995 roku. Trafił do kin w Japonii już jakiś czas temu. Teraz Netflix kupił licencję pozwalającą na to, by oglądać go także w Polsce.

„Sailor Moon Eternal” – kiedy obejrzymy film na Netfliksie?

Film „Sailor Moon Eternal” premierowo pojawi się w serwisie Netflix już 3 czerwca.

