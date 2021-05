„Jedenastko, słyszysz mnie?”. Netflix z kolejną zapowiedzią 4. sezonu „Stranger Things”

Nowy teaser skupiony jest na Jedenastce – jednej z głównych protagonistek trzech dotychczasowych sezonów „Stranger Things”. Była ona poddawana eksperymentom przez Martina Brennera, antagonistę serii, w Narodowym Laboratorium w Hawkins. Badał on jej zdolności telepatii i telekinezy i testował jej nadprzyrodzone umiejętności. Wszystko wskazuje na to, że właśnie to obserwujemy w kolejnym teaserze serialu. Słyszymy także głos Brennera. „Dzień dobry, dzieci. Jak się czujecie?” – mówi najpierw, a gdy te mu odpowiadają, dodaje: „Cieszy mnie to, bo dziś przygotowałem dla was coś wyjątkowego”. Na końcu zwraca się bezpośrednio do Jedenastki: „Jedenastko, słuchasz mnie?”.

„Stranger Things” – o czym jest serial?

„Stranger Things” to list miłosny do klasycznych filmów gatunkowych z lat 80-tych, które porwały całe pokolenie. Jego akcja rozgrywa się w pozornie zwyczajnym miasteczku Hawkins w amerykańskim stanie Indiana. Po tym, jak pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu, jego przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych i przerażających sił nadprzyrodzonych Pod powierzchnią miasta kryją się niebezpieczne wrota, które łączą nasz świat z potężną i mroczną krainą. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a życie bohaterów ulegnie zmianie, ponieważ to, co odkryją, zmieni Hawkins, a być może cały świat, na zawsze.

Sukces serialu

Od momentu premiery w 2016 roku, „Stranger Things” stał się światowym fenomenem i zdobył ponad 65 nagród i 175 nominacji do tak prestiżowych nagród jak Emmy, Złote Globy, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards i wiele innych. Serial był trzykrotnie nominowany do Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny i jest jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netflix.

