Sophie Turner z „Gry o tron” w sukience polskiej marki. Wiemy, ile kosztuje

The Mannei i gwiazdy

The Mannei to nowa polska firma założona przez Sarę Boruc-Mannei. W styczniu 2021 roku na stronie internetowej marki pojawiła się kolekcja Pre-Spring 2021, która najwyraźniej podbiła serca gwiazd na całym świecie. W ubraniach The Mannei zaczęły pokazywać się gwiazdy takie jak Meghan Fox, Hailey Bieber czy Behati Prinsloo Levine.

Sophie Turner w The Mannei

Ostatnią ze sław, które wybrały projekty firmy, jest Sophie Turner, którą fani „Gry o tron” dobrze znają z roli Sansy Stark. Aktorka wybrała sukienkę-marynarkę z marszczoną gumką w talii. Ile kosztuje ta część garderoby? Na stronie internetowej firmy znajdujemy informację o tym, że za sukienkę zapłacić trzeba 5600 złotych.

instagraminstagraminstagram

Co ciekawe, w sukience, w której teraz pojawiła się Sophie Turner, na początku roku pokazała się inna celebrytka – Kendall Jenner.

W kolekcji The Mannei dominują ubrania ze skóry naturalnej. Za najtańszy produkt z kolekcji trzeba zapłacić 850 zł.

