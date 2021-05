„Szadź”. 2. sezon serialu już w serwisie Player! Wolnicki staje się celebrytą

O czym jest 2. sezon serialu „Szadź”?

Rok po tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w okolicach Opola, opinia publiczna wyczekuje na zakończenie procesu w sprawie zamordowanych kobiet. Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr), główny podejrzany, nie przyznaje się do winy. Dla jednych to przerażający morderca, dla innych ofiara systemu. Komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), która doprowadziła do ujęcia sprawcy, zeznaje przeciwko niemu w sądzie. Czy zebrane dowody i zeznania świadków wystarczą by go skazać?

Drugi sezon serialu odsłoni przed widzami dramatyczne wydarzenia z przeszłości Piotra. W jego życiu pojawi się tajemnicza Lila (Anna Ilczuk), z którą Wolnickiego łączy mroczne doświadczenie z okresu młodości. Powrót Lilli po latach okaże się dla Piotra szansą na konfrontację z prawdą o sobie.

Bohaterowie serialu „Szadź” w 2. sezonie

Jak wygląda życie znanych nam dobrze bohaterów serialu „Szadź” w 2. odsłonie popularnej produkcji platformy Player.pl? Mamy dla was sneak peek dotyczący kolejnego sezonu produkcji, w którym pojawią się nowi bohaterowie, w tym Lila, dawna znajoma Piotra.

Piotr Wolnicki

Piotr zostaje osadzony w areszcie, gdzie czeka na rozprawę sądową. Nie przyznaje się do popełnienia żadnego z morderstw. Z przykładnego męża i ojca, szanowanego wykładowcy uniwersyteckiego staje się przestępcą, którego sprawę śledzi cała

Polska. Teraz to niemal celebryta, upajający się zainteresowaniem opinii publicznej. Inteligentny, przystojny i przebiegły staje się idealnym bohaterem mediów. Jego mordercze instynkty nadal nie dają o sobie zapomnieć. W końcu jednak znajduje sposób, by nasycić się zbrodnią i pozostać poza wszelkim podejrzeniem.



Agnieszka Polkowska



Agnieszka nie ma wątpliwości, ze schwytała groźnego przestępcę. Wolnicki to bezwzględny, seryjny morderca, którego udało jej się zatrzymać po wyczerpującym śledztwie. Zeznania jej i Joli nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. Polkowska nie potrafi pogodzić się ze swoją bezsilnością. Nadal zamierza bacznie obserwować Piotra, który jej zdaniem tylko czeka na kolejną sposobność, by popełnić morderstwo. Wymiar sprawiedliwości zawodzi, Polkowska musi więc wziąć sprawy w swoje ręce.



Lila



Tajemnicza kobieta, która niespodziewanie pojawia się ponownie w życiu Piotra. Gdy media zaczynają informować o zatrzymaniu Wolnickiego Lila postanawia odwiedzić go w areszcie. W młodości łączyła ich bliska relacja. Poznali się w domu dziecka. Wydaje się, że teraz to jedyna przychylna mu osoba.



Tomasz Mrówiec



Ostatnie spotkanie z Piotrem zakończyło się dla Mrówca pobytem w szpitalu. Podczas procesu komisarz zeznaje, by obciążyć Wolnickiego. Jest przekonany, że to właśnie Piotr odpowiada za morderstwa, których dokonano w okolicach Opola. Z właściwym sobie wdziękiem stara się wesprzeć Polkowską, dla której sprawa seryjnego mordercy ma wymiar osobisty. Wspólne śledztwo bardzo ich do siebie zbliża.



Ewelina Wrońska

Wrońska dołącza do śledztwa kierowanego wcześniej przez Polkowską. Jest oddaną policjantką, która w przeciwieństwie do Agnieszki nie pozwala sobie na działanie pod

wpływem impulsu. Postępuje zgodnie z przepisami, by nie narażać własnej kariery, ale również dla dobra śledztwa. W przeszłości Wrońska i Mrówiec byli parą. Jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.



Monika Wolnicka

Odkrycie prawdy o mężu zakończyło się dla Moniki niemal utratą życia. Teraz, po jego aresztowaniu, Wolnicka musi wziąć odpowiedzialność za siebie i dwójkę dzieci. Ich ochrona będzie dla niej najważniejszym zadaniem, szczególnie teraz, gdy ich ojciec oczekuje na wyrok w swojej sprawie. Monika wraca do pracy i przeprowadza się, by zostawić przeszłość za sobą. Piotr nie zamierza jej tego ułatwić.

Oprócz Macieja Stuhra w roli Piotra Wolnickiego i Aleksandry Popławskiej, wcielającej się w komisarz Agnieszkę Polkowską, w 2. sezonie „Szadzi” powrócą na ekran: Bartosz Gelner, Anna Cieślak, Emma Giegżno, Michał Kaleta, Patrycja Soliman, Monika Niemczyk i Mirosław Zbrojewicz. Do znanych twarzy dołączą także nowi aktorzy, w tym: Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska.

Quiz dla fanów serialu

Jeszcze przed seansem 2. sezonu „Szadzi”, polecamy wszystkim fanom sprawdzić swoją wiedzę z pierwszej odsłony serialu Player.pl. Ile zapamiętaliście? Odpowiedzcie na pytania i przekonajcie się!

QUIZ:

„Szadź” – quiz z 1. sezonu serialu. Sprawdź, ile zapamiętałeś!

Gdzie oglądać serial „Szadź”?

Osiem epizodów 1. sezonu serialu „Szadź” oglądać można na Player.pl. Pierwszy odcinek 2. sezonu produkcji dostępny jest na platformie od 11 maja. Kolejne będą pojawiały się co tydzień. Zdjęcia z kolejnej odsłony możecie obejrzeć w naszej galerii.

Czytaj też:

Oko w oko z seryjnym mordercą. Serial „Szadź” wraca z 2. sezonem! Co o nim wiemy?