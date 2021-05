Rafał Brzozowski nie dostał się do finału Eurowizji. Internauci tworzą MEMY

Finał Eurowizji bez Rafała Brzozowskiego

Piosenka Rafała Brzozowskiego zatytułowana „The Ride” od początku nie zbierała dobrych opinii. Głośno skrytykowała go na przykład Elżbieta Zapendowska i Michał Wiśniewski, a co najważniejsze, utwór zyskał miano najmniej lubianej piosenki, wśród samych fanów Eurowizji, którzy mogli głosować w internecie na najgorszy i najlepszy utwór tegorocznego koncertu.

Artysta wciąż powtarzał, że nie wie, dlaczego jego piosenka zbiera tak nieprzychylne komentarze w Polsce, ponieważ zagraniczni dziennikarze mu jej gratulowali. Sam Brzozowski porównał nawet „The Ride” do hitów brytyjskiej gwiazdy Dua Lipy, czyli dwukrotnej laureatki Grammy. Niestety utwór nie zdobył również uznania wśród jurorów i widzów, których ilość głosów nie przeniosła wokalisty do finału.

Kogo zobaczymy w finale Eurowizji?

W drugim półfinale Eurowizji do finału przeszli przedstawiciele: Albanii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Portugalii, Islandii, San Marino, Szwajcarii, Grecji oraz Finlandii. Przy okazji pierwszego półfinału, dalej dostali się reprezentanci: Litwy, Rosji, Szwecji, Cypru, Belgii, Izraela, Azerbejdżanu, Ukrainy i Malty. Wszystkich artystów, reprezentujących te kraje zobaczymy już w sobotę.

Przypominamy także, że pięć państw – czyli tak zwana Wielka Piątka, tj. Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania, z góry zakwalifikowane są do finału. Państwa te płacą bowiem największe składki do Europejskiej Unii Nadawców. Do finału przechodzi również automatycznie państwo, które jest gospodarzem imprezy. W tym roku jest to Holandia.

