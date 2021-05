Najlepsze filmy familijne i bajki na platformie Netflix. Lista

Znajdziemy nowości takie jak „Mitchellowie kontra maszyny”, „Enola Holmes” czy „Miłość i potwory”, ale też klasyki typu „Powrót do przyszłości”, „Charlie i Fabryka Czekolady” lub „Powrót do przyszłości”. Oto najlepsze filmy familijne i bajki, które warto obejrzeć na Netflix.

„Mitchellowie kontra maszyny”

Nietypowa i nieco dysfunkcyjna rodzina rusza w podróż, którą przerywa… apokaliptyczny bunt robotów. Wkrótce okazuje się, że nasi bohaterowie są ostatnią nadzieją ludzkości!



„Enola Holmes”

W dniu swych szesnastych urodzin Enola Holmes odkrywa, że jej matka zniknęła. Nastolatka trafia pod opiekę swoich starszych braci: Sherlocka i Mycrofta.





„Miłość i potwory”

Młody człowiek uczy się, jak przetrwać apokalipsę potworów z pomocą doświadczonego łowcy.





„Powrót do przyszłości”

W 1985 roku dr Emmett Brown buduje wehikuł czasu. Jego przyjaciel Marty McFly przenosi się w lata 50. i niechcący przeszkadza w poznaniu się swoim rodzicom.





„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Charlie i Fabryka Czekolady”



Ubogi Charlie Bucket znajduje jeden z pięciu złotych biletów, który umożliwia mu zwiedzenie ogromnej fabryki czekolady.



„Hotel Transylwania”



Hrabia Drakula i jego 118-letnia córka prowadzą hotel w Transylwanii. Przyjaźń dziewczynki z ludzkim chłopcem wpędza rodzinę w kłopoty.



„Wakacje Jasia Fasoli”



Jaś Fasola wygrywa wycieczkę i wyrusza w pełną przygód podróż do Cannes.



„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”

Nowy Jork jest terroryzowany przez tajemnicze bestie, które chcą dopaść członków organizacji Powtórzmy Salem. Tymczasem do miasta przyjeżdża pisarz Newt Scamander.





„Jak wytresować smoka”



„Tajemniczy ogród”

Po śmierci rodziców dziesięcioletnia Mary Lennox wprowadza się do domu wuja. Na terenie ogromnej posiadłości dziewczynka poznaje nowych przyjaciół oraz odkrywa zaniedbany ogród, któremu chce przywrócić dawny wygląd.





„Hugo i jego wynalazek”

Mieszkający na paryskim dworcu Hugo odkrywa pozostawiony przez ojca sekret i rusza na spotkanie tajemniczej przygody.





„Cudowny chłopak”



„Wyprawa na Księżyc”

Dziewczyna buduje statek kosmiczny i wyrusza na poszukiwanie legendarnej bogini księżyca.





„Moje wakacje z Rudym”

Mick spędza wakacje na farmie dziadka w głębi Australii. Po przyjeździe spotyka czerwonego psa, z którym połączy go niezwykła przyjaźń.





„Detektyw Pikachu”



Prywatny detektyw Harry Goodman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim próbuje ustalić, co się wydarzyło.



„Sekretne życie zwierzaków domowych 2”

Max i Snowball wyjeżdżają na wycieczkę poza miasto, gdzie czeka ich życie, którego nigdy nie znali.





„Poszukiwacze zaginionej Arki”

Indiana Jones wyrusza do Egiptu, gdzie prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania Arki Przymierza. Nie może dopuścić, by trofeum znalazło się w rękach nazistów.





„Karate Kid”

Mistrz Miyagi przyjmuje nowego ucznia Daniela, który chce się uczyć sztuk walki.





„Podróż na tajemniczą wyspę”

Sean Anderson wyrusza na tajemniczą wyspę, aby odnaleźć zaginionego dziadka.





„E.T.”

Pozostawiony przypadkowo na Ziemi kosmita zaprzyjaźnia się z małym Elliottem. Niezwykły przybysz próbuje wrócić do domu.

