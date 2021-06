Wzruszający zwiastun filmu o Anthonym Bourdainie. „Co ja tutaj robię?”

„Roadrunner: Film o Anthonym Bourdainie” zadebiutować ma w kinach już 16 lipca 2021 roku. Wiemy już, że później zostanie wyemitowany przez CNN i trafi też na platformę HBO Max. Dokument wyreżyserował Morgan Neville, zdobywca Oscara za „O krok od sławy” z 2013 roku. Obraz opowiada o życiu słynnego szefa kuchni, pokazując wywiady, których udzielił przez lata oraz inne materiały – także te z jego rodziną i przyjaciółmi. „W jednej minucie stałem obok frytkownicy, a w następnej obserwowałem zachód Słońca nad Saharą. Co ja tutaj robię?” – pyta w zwiastunie Bourdain.

Anthony Michael Bourdain zyskał rozgłos dzięki wydanej w 2000 roku autobiograficznej książce „Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”. Na jej podstawie powstał później serial komediowy „Kill grill”. Prowadził programy kulinarno-podróżnicze takie jak: „Anthony Bourdain: No Reservations”, „The Layover oraz Anthony Bourdain: Parts Unknown”. Był też jurorem w brytyjskiej i amerykańskiej edycji programu „The Taste”.

Anthony Bourdain popełnił samobójstwo 8 czerwca. Od razu policja podawała, że popularny szef kuchni powiesił się, prawdopodobnie używając do tego paska od szlafroka. Znalazł go jego bliski przyjaciel Eric Ripert, francuski szef kuchni, i zawiadomił służby. Anthony Bourdain był wówczas we Francji, gdzie kręcono kolejną część programu dla stacji CNN.

