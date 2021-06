Olga Frycz spodziewa się dziecka. „Nie obawiam się samotnego macierzyństwa”

Olga Frycz ma już trzyletnią córkę Helenę. I choć z Grzegorzem Sobieszką, który jest ojcem dziewczynki, rozstała się niedługo po narodzinach dziecka, to byli partnerzy pozostają w bardzo przyjacielskich relacjach i zawsze mogą na siebie liczyć. Czy tym razem będzie podobnie?

Olga Frycz będzie miała drugie dziecko

Gwiazda filmu „Wszystko, co kocham” zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z widocznie zaokrąglonym brzuchem. Aktorka zapewniła, że zrobi co w jej mocy, by jej dzieci były jak najszczęśliwsze, a o siebie jest spokojna, bo czuje się wspaniale i wierzy, że wszystko będzie dobrze. „Samodzielnego macierzyństwa nie obawiam się wcale. Wiadomo, że czasem będzie ciężko, ale mam wprawę i mocny charakter i był to mój własny, świadomy wybór” – napisała pod zdjęciem Frycz.

Kilka miesięcy temu gazety rozpisywały się na temat nowego związku aktorki. Miłość jednak nie przetrwała, a w rozmowie z internautami Olga Frycz potwierdziła plotki o rozstaniu. Na szczęście gwiazda może liczyć na wsparcie bliskich. „Mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół, którym dziękuję, że nie oceniają negatywnie moich decyzji, nie próbują przekonać do swoich racji, ale wspierają mnie, jeśli tylko tego potrzebuję” – napisała na Instagramie aktorka. Frycz zdradziła także płeć i imię swojego drugiego dziecka. Gwiazda oczekuje dziewczynki, którą nazwie Zosia.

instagramCzytaj też:

„Rojst'97” od Netfliksa z pierwszym zwiastunem! W obsadzie plejada polskich gwiazd