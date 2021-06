Netflix pokazał teaser nowego He-Mana. Poczujesz się znów jak dziecko!

Netflix. „Master of the Universe: Revelation” - fabuła

Netflix przygotował prawdziwą gratkę dla fanów He-Mana. Jego przygody były niezwykle popularne w latach 80. Nowy serial będzie nazywał się „Master of the Universe: Revelation”. I nie będzie to żaden reeboot, a kontynuacja wydarzeń z oryginału. - W Revelation rozpoczynamy akcję w momencie, w którym zakończył się klasyczny serial i opowiadamy epicką historię o czymś, co może być finałową bitwą pomiędzy He-Manem i Szkieletorem. To historia „Władców Wszechświata” jaką zawsze chcieliście zobaczyć jako dzieci – zapowiadał showrunner Kevin Smith.

Netflix. „Master of the Universe: Revelation” - o czym będzie?

„»Masters of the Universe: Revelation« to kulminacja wojny o Eternię. Innowacyjny i pełen akcji serial animowany, który podejmuje wątki kultowych postaci, skończone dekady temu. Po katastrofalnej bitwie między He-Manem a Szkieletorem Eternia zostaje złamana, a Strażnicy Grayskull rozproszeni. Po dziesięcioleciach tajemnic, które ich rozdarły, Teela ścigając się z czasem, musi ponownie zjednoczyć rozbitą bandę bohaterów i rozwiązać zagadkę zaginionego Miecza Mocy, aby przywrócić Eternię i zapobiec końcowi wszechświata” - czytamy w opisie produkcji.

Z teasera, który Netflix pokazał 10 czerwca w serwisie Youtube widzimy Czarodziejkę, która przypomina Szkieletorowi, że mimo usilnych prób, nigdy nie udało mu się zdobyć zamku Grayskull. Ten nakazuje jej wybrać swojego czempiona i zapewnia, że atak tym razem będzie wyjątkowo brutalny. A to wszystko w rytm kultowej piosenki „Holding Out For a Hero” Bonnie Tyler.

Netflix. „Master of the Universe: Revelation” - obsada

Produkcją zajmie się Kevin Smith, reżyser takich hitów lat 90-tych, jak „Clerks – Sprzedawcy”, „Szczury z supermarketu”, „W pogoni za Amy” czy „Dogma”. Za stworzenie animacji odpowiedzialne będzie studio Powerhouse Animation, które w swoim portfolio ma liczne reklamy, przerywniki z gier komputerowych oraz głośny serial animowany „Castlevania” dla Netfliksa.

Netflix. „Master of the Universe: Revelation” - kiedy premiera

Netflix poinformował, że animację będzie można oglądać na platformie od 23 lipca 2021 roku.

Czytaj też:

„DC League of Super-Pets”. Pies Supermana bohaterem nowej animacji. Zobacz teaser