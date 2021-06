Madonna znowu szokuje. Twarz piosenkarki jest nie do poznania

Na Instagramie Madonnę obserwuje ponad 16. milionów ludzi, a ona chętnie dzieli się z nimi zarówno życiem zawodowym, jak i prywatnym, nie szczędząc im nawet pikantnych szczegółów. Ostatnio jednak największe zainteresowanie wzbudza twarz gwiazdy.

Nowa twarz Madonny

Od jakiegoś czasu zdjęcia, które zamieszcza Madonna, wzbudzają duży niepokój fanów artystki i spore zamieszanie w mediach. „Daily mail” uznał wręcz, że twarz piosenkarki przestała już nawet wyglądać nienaturalnie. Zdaniem gazety teraz wygląda po prostu surrealistycznie. Dziennik stwierdził również, że 62-letnia gwiazda krzywdzi samą siebie, próbując zachować wieczną młodość. Rzeczywiście idealnie wygładzona buzia piosenkarki zdaje się być efektem zabiegów medycyny plastycznej, lub photoshopa.

Największe skandale Madonny

Skandali z udziałem gwiazdy nie brakuje. W 1984 roku, na rozdaniu nagród MTV piosenkarka symulowała na scenie masturbację, potem pojawił się teledysk „Like a Prayer”, w którym Madonna tańczyła i całowała się z postacią Jezusa, za co papież Jan Paweł II chciał ją nawet ekskomunikować. W innym teledysku, do utworu „Justify my love” artystka wcielała w życie swoje najśmielsze fantazje seksualne. Ostatnio spore zamieszanie wywołał również związek Madonny z 27-letnim Ashlamalikiem Williamsem, który występował w jej zespole tanecznym.

Galeria:

Odmieniona twarz Madonny

