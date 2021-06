Ewa Chodakowska nie chciała mówić, że nie planuje dzieci. „Bałam się linczu i hejtu”

Osiem lat temu Ewa Chodakowska wyszła za mąż za Lefterisa Kavoukisa. Okazuje się, że para jeszcze przed ślubem ustaliła, że nie będą mieć dzieci.

– Podjęliśmy taką decyzję lata temu, jeszcze przed ślubem. Wiedzieliśmy od początku, że nie planujemy powiększania naszej rodziny, natomiast bałam się o tym mówić. I pytanie, dlaczego właśnie się bałam? To jest przejmujące, że bałam się linczu, wykluczenia i hejtu – powiedziała trenerka w rozmowie z Plotkiem. Dlatego też początkowo para ustaliła, że na pytania o dzieci, będą odpowiadać wymijająco, twierdzili więc, że o potomstwo postarają się za jakiś czas.

Chodakowska: Matki to bohaterki

– Kocham kobiety i uważam, że kobiety, które są matkami, to bohaterki. To są osoby, które w moim mniemaniu, zdobywają Mount Everest i wracają z niego, żeby następnego dnia znów się na niego wspiąć – powiedziała Chodakowska i dodała, że ona nie jest gotowa na taki heroizm. Podziwia matki, ale jej na takie wyzwanie nie stać. Trenerka dojrzała jednak do tego, by powiedzieć publicznie, że ona nie chce mieć dzieci. Choć obie jej siostry są matkami, ona zdania nie zmieni. – Cieszę się, że one podjęły decyzję o założeniu rodziny, ale ja idę w swoją stronę – stwierdziła gwiazda fitnessu.

