Ta sprawa przyczyniła się do zniesienia kary śmierci w Wielkiej Brytanii. Tim Roth w roli seryjnego mordercy Johna Christie

„Zabójca z Rillington Place”

Po dziewięciu latach życia w rozłące, John Reginald Christie (Tim Roth) i jego żona Ethel (Samantha Morton) wprowadzają się do mieszkania na parterze przy Rillington Place 10 w zachodnim Londynie. Próba przystosowania się do nowego życia w małej, zniszczonej posiadłości jest szczególnie trudna dla Ethel. Stara się jednak zadowolić swojego męża. 10 lat później, niepiśmienny Timothy Evans (Nico Mirallegro) i jego żona Beryl (Jodie Comer) zajmują lokal na piętrze. Nawiązują znajomość z Johnem, a jego opowieści wywierają na nich ogromny wpływ. Po tym, jak Beryl rodzi drugie dziecko, małżeństwo z trudem wiąże koniec z końcem. Przystają na propozycję Johna, który oferuje im swoją pomoc, nie spodziewają się jednak tragicznych konsekwencji tej decyzji.

Każda część serii przedstawia osobny punkt widzenia wszystkich uwikłanych w makabryczne wydarzenia – Ethel, Timothy’ego i samego Johna Christie. Scenarzyści wykorzystali oryginalne materiały źródłowe z państwowych archiwów, a także nowe wywiady z żyjącymi krewnymi bohaterów. Pozwoliło im to prześledzić kroki, które doprowadziły do oskarżenia Timothy’ego o morderstwo, podczas gdy Johnowi nie postanowiono zarzutów aż do jego aresztowania w 1953 roku.

Obsada serialu

W rolach głównych występują Tim Roth (Planeta Małp, Nienawistna ósemka, Pulp Fiction) jako John Christie, Samantha Morton (Raport mniejszości, Synekdocha, Nowy Jork, The Walking Dead) jako Ethel, Nico Mirallegro (My Mad Fat Diary, Żegnaj Christopher Robin, Spike Island) jako Timothy Evans oraz Jodie Comer (Obsesja Eve, Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, Biała księżniczka) jako Beryl. Reżyserem serialu jest Craig Viveirosa (I nie było już nikogo), natomiast scenarzystami – Ed Whitmore (He Kills Coppers) oraz Tracey Malone (Urodzony morderca).

Premiera serialu

Premiera serialu „Zabójca z Rillington Place” 25 lipca o 21:30 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki w niedziele o tej samej porze.

