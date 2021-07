„Milionerzy”. Uczestniczka poległa na pytaniu o siedzibę rządu Izraela. Znacie prawidłową odpowiedź?

Aleksandra zdążyła już wykorzystać dwa koła ratunkowe. „Pół na pół” przy pytaniu za 5 tysięcy złotych o zaburzenia odżywiania, a o pomoc publiczności poprosiła, by odpowiedzieć na pytanie o to, na czyim niebie boginią księżyca była Selene. Prawdziwe kłopoty przyszły jednak gdy prowadzący „Milionerów” zapytał ją o Izrael.

Jakie miasto jest siedzibą rządu Izraela i jego największym miastem?

A) Tel Awiw

B) Jerozolima

C) Nazaret

D) Hajfa

Wy wygrać 20 tysięcy złotych i przejść dalej, uczestniczka musiała podać Hubertowi Urbańskiemu poprawną odpowiedź. Aleksandra wahała się pomiędzy Hajfą a Tel Awiwem. Nie chciała jednak sama podejmować decyzji, a że zostało jej ostatnie koło ratunkowe – telefon do przyjaciela – to postanowiła z niego skorzystać.

Na jej nieszczęście, koleżanka, do której zadzwoniła, również nie była pewna. Ona z kolei rozważała Tel Awiw i Jerozolimę. Ostatecznie Aleksandra zdecydowała się zaryzykować i postawiła na Tel Awiw. Niestety nie była to prawidłowa odpowiedź i kobieta zakończyła grę z gwarantowanym tysiącem złotych. To Jerozolima jest siedzibą rządu i największym miastem Izraela. Jest również jego strolicą, choć ONZ, jak i większość państw jej za nią nie uznają, oczekując na wyjaśnienie sporu przy negocjacjach izraelsko – palestyńskich.

