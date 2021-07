Wiemy, ile zarobił w 2020 roku zarząd TVP. Na wynagrodzenia wydano 545 mln zł

Ze sprawozdania finansowego Telewizji Polskiej wynika, że liczba pracowników etatowych w ubiegłym roku zwiększyła się z 2 825 do 2 867, a liczba zajmowanych przez nich etatów – z 2 789,63 do 2 836,05. Pracę w TVP zaczęło 255 osób, a z firmą pożegnało się 213 pracowników, z czego 25 złożyło wypowiedzenia.

Wydatki Telewizji Polskiej na wynagrodzenia zwiększyły się o 6,2 proc. – z 513,27 do 545,19 mln zł. W 2020 roku średnie wynagrodzenie pracownika Telewizji Polskiej wynosiło 9 832 zł. Wynagrodzenie członków zarządu TVP w ub.r. wyniosły 2,17 mln zł. Z kolei zarobki członków rady nadzorczej nadawcy zmalały rok do roku – do 189,8 tys. złotych.

W 2020 roku Telewizja Polska odnotowała wzrost przychodów do 3,04 mld złotych. TVP podała też w sprawozdaniu, że w ubiegłym roku uzyskała 1,71 mld zł z rekompensaty abonamentowej i 331,4 mln zł z opłacania abonamenty rtv.

