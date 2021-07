Samuela Górska była też cosplayerką. Zobaczcie zdjęcia jej metamorfoz

Cosplay Samueli Górskiej

Samuela Górska zaczęła wrzucać na Instagram zdjęcia swoich transformacji w 2017 roku czyli około trzy lata po tym, jak szersza publika usłyszała o niej po raz pierwszy dzięki programowi „Top Model”. Obecnie na Instagramie „sam_cosplay” jest 854 obserwujących. Na nim możemy zobaczyć, jak modelka próbowała zmienić się m.in. w: Barbie, Johnny'ego Deppa, Nicole Scherzinger, Daenerys Targaryen, Wednesday Addams czy Fridę Kahlo. Zdjęcia, przedstawiające transformacje. dokonane przez modelkę, zobaczyć możecie w naszej galerii.

Słowa Górskiej o „żydostwie i LGBT”

Konfederacja prowadzi od kilku dni akcję „Wakacje z Konfederacją” w ramach której posłowie odwiedzają popularne miejscowości turystyczne i zachęcają do popierania ugrupowania. Na partyjnych profilach w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym jedna ze zwolenniczek Konfederacji, Samuela Górska tłumaczy, dlaczego uważa to ugrupowanie za najlepsze. – Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność – mówi.

Czytaj też:

Samuela Górska wywołała burzę słowami o „żydostwie” i LGBT. Kim jest? Co o niej wiemy?