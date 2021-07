„Królowe życia”. Ulubione filmy i seriale Gabriela Seweryna. Co poleca?

52-letni Gabriel Seweryn jest z pewnością jednym z najbardziej lubianych uczestników popularnego show „Królowe życia”. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu i dziś prowadzi własną pracownię w Głogowie, w której projektuje i szyje futra. Mało kto jednak wie, że Seweryn jest kinomaniakiem. – Kocham kino tak mocno, jak pani Grażyna Torbicka – zdradza nam.

Jakie filmy uważa za swoje ulubione? – Osobiście chętnie wracam do wszystkich części „Ojca chrzestnego” Francisa Forda Coppoli. Zalewam się łzami, gdy oglądam „Titanica” z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Na mojej liście filmowych hitów nie może zabraknąć „Dawno temu w Ameryce” Sergio Leone – wymienia. – Jeśli chodzi o nowe produkcje serialowe, urzekły mnie „Pose” i „Hustlers”. Ze starszych – „Przyjaciele” i „Seks w wielkim mieście”. Polecam serdecznie – dodał.

Gdzie oglądać filmy i seriale polecane przez Gabriela Seweryna z „Królowych życia”? Podpowiadamy.



„Ojciec chrzestny” (1972) – HBO GO

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.





„Ojciec chrzestny II” (1974) – HBO GO

Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.





Ojciec chrzestny III (1990) – HBO GO



Rok 1979. Starzejący się Michael Corleone chce zalegalizować swoje interesy i wyprowadzić rodzinę z mafijnego świata.



„Titanic” (1997) – HBO GO i Player.pl



Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.



„Dawno temu w Ameryce” (1984) – Amazon Prime Video

Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.





„Pose” (2018-2021) – Netflix



Nowy Jork, rok 1987. Blanca otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.



„Ślicznotki” (2019) – HBO GO

Dziewczyny pracujące w najmodniejszym klubie go-go w Nowym Jorku tracą wszystkie oszczędności przez krach finansowy 2008 roku. Postanawiają zemścić się na bankierach z Wall Street.





„Przyjaciele” (1994-2004) – HBO GO

Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.





„Seks w wielkim mieście” (1998-2004) – HBO GO

Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.

Czytaj też:

QUIZ. Zamień się w uczestnika „Milionerów”! Te pytania ostatnio pojawiły się w teleturnieju