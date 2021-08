Fronczewski i Stenka śpiewają Baczyńskiego. Jest teledysk

Jak informuje Radio Dla Ciebie, „Cienie nocne” to jeden z trzech utworów, które powstały do słuchowiska „Pora Gniewu”. Jego reżyserią zajęła się Dyrektor Literacka RDC Aleksandra Głogowska. Utwór wykonali wybitni polscy aktorzy Danuta Stenka („Chopin. Pragnienie miłości”, „Katyń”, „Nigdy w życiu!”) oraz Piotr Fronczewski („Rojst”, „Akademia pana Kleksa”, „Trędowata”). Muzykę do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego skomponował Marcin Nierubiec. To kompozytor, który jest autorem piosenek dla wielu polskich wykonawców, w tym Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej, Michała Bajora czy Jerzego Połomskiego. Producentem teledysku jest Radio dla Ciebie.

W klipie przedstawione są zdjęcia z Powstania Warszawskiego oraz miejsca związane z życiem i twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Ojcem był Stanisław Baczyński, były żołnierz Legionów Polskich, pisarz, działacz socjalistyczny, matką — nauczycielka Stefania Zieleńczyk, pochodząca z zasymilowanej rodziny żydowskiej.

W okresie okupacji Baczyński był żołnierzem batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”, gdzie otrzymał stopień starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych.

Na lata okupacji niemieckiej przypada również jego twórczość pisarska (publikował m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj). Ogłosił tomiki: Zamknięty echem, Dwie miłości, Wiersze wybrane, Arkusz poetycki nr 1, Śpiew z pożogi. Wiersze Baczyńskiego pojawiały się w prasie konspiracyjnej i były recytowane w powstańczym radiu. Kierował działem poświęconym poezji w miesięczniku społeczno-literackim Droga. Baczyński pisał dużo i w sposób bardzo dojrzały. Szybko stał się uznanym wyrazicielem myśli swego pokolenia.

