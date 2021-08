Britney Spears zapowiada dalszą walkę z ojcem. „Wiecie tylko połowę”

Trwa batalia pomiędzy Britney Spears a jej ojcem. Gwiazda zapewnia, że to, co wyjawiła na temat swojego życia pod kuratelą Jamie'go Spearsa, to zaledwie połowa tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami.

Britney Spears opublikowała na Instagramie filmik. Na nagraniu widać jednego z jej fanów, który do swojego domu przytwierdził flagę z hasłem „Uwolnić Britney”. Księżniczka pop napisała pod filmem poruszające słowa. Britney Spears o kurateli ojca: Wiecie tylko połowę „Moja flaga uniesiona nad amerykańską flagą?! Tak... Trąbię własnym klaksonem. Czy to źle?? Wiem, że w poprzednim poście powiedziałam, że znacie moją sytuację, ale pozwólcie mi wyjaśnić... Wiecie tylko połowę!”– napisała piosenkarka. Gwiazda zaapelowała również do tych, którzy przestrzegają ją przed tym, co zamieszcza w sieci. „Jeśli pomyślisz o tym, przez co przeszłam, uważam, że byłam nawet za bardzo ostrożna” – stwierdziła Spears. Wokalistka, zgodnie ze swoim postanowieniem, o którym mówiła jeszcze przed sądem, nie zamierza występować przed publicznością. Gwiazda zawiesiła swoją karierę do czasu, aż sąd nie uwolni jej spod kurateli ojca. Britney Spears nie traci nadziei, ze w końcu uda jej się odzyskać wolność. „Pewnego dnia będę żyła na krawędzi! Pewnego dnia” – zakończyła swój emocjonalny wpis piosenkarka. instagramCzytaj też:

