Scarlett Johansson urodziła. Mąż aktorki zdradził płeć i imię dziecka

Na początku lipca zagraniczna prasa donosiła, że nagłe zniknięcie Scarlett Johansson z przestrzeni publicznej spowodowane jest tym, że aktorka ukrywa ciążę. Wczoraj magazyn „People” poinformował, że hollywoodzka gwiazda urodziła, a jej mąż w końcu potwierdził informacje w mediach społecznościowych.

Scarlett Johansson urodziła

„Ok, Ok, mamy dziecko. Jego imię to Cosmo. Bardzo go kochamy” – napisał na Instagramie Colin Jost, prosząc jednocześnie o uszanowanie ich prywatności w tym wyjątkowym czasie. Jost jest trzecim mężem Scarlett Johansson. Pierwszym był hollywoodzki gwiazdor Ryan Reynolds, a drugim właściciel agencji reklamowej Romain Dauriace, z którym aktorka ma córkę Rose Dorothy. Para rozwiodła się po trzech lata małżeństwa. Wówczas w życiu Johansson pojawił się kolejny artysta.

Colin Jost jest aktorem, komikiem i pisarzem. Rok temu para wzięła ślub i choć dbająca o prywatność gwiazda, urządziła skromną uroczystość w gronie najbliższych, to fakt, że ponownie wyszła za mąż, szybko wypłynął do mediów. Stało się tak za sprawą organizacji charytatywnej „Meals on Wheels America”, która podziękowała parze, że w ramach prezentów ślubnych, poprosiła o wsparcie ich fundacji.

