„Spider-Man: Bez drogi do domu”. Cumberbatch, Holland, Foxx i Zendaya w zwiastunie nowego filmu Marvela

Kadr z filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu” (ang. „Spider-Man: No Way Home”)

W sieci zadebiutował zwiastun filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu” (ang. „Spider-Man: No Way Home”) w reżyserii Jona Wattsa. To najnowsza produkcja, która wchodzi w skład IV Fazy Marvel Cinematic Universe. Na ekranie ponownie zobaczymy Zendayę, Toma Hollanda, Benedicta Cumberbatcha i Jamie'ego Foxxa.