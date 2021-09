„Kuchenne rewolucje”. Już dziś startuje nowy sezon programu Magdy Gessler

Magda Gessler już od 11.lat podróżuje po Polsce, odwiedzając kolejne restauracje w ramach programu „Kuchenne rewolucje”. Jak informuje biuro prasowe TVN, w tym sezonie najsłynniejsza polska restauratorka odwiedzi między innymi Zamość, Jawor i Inowrocław.

„Kuchenne rewolucje”. Nowy sezon

Magda Gessler po raz kolejny zmieniać będzie menu i wygląd polskich restauracji oraz da lekcję z gastronomicznego biznesu ich właścicielom. W premierowym odcinku 23. sezonu programu gwiazda TVN zawita do Piekarów Śląskich i „Modrego Kociołka”. To restauracja, którą od siedmiu lat prowadzi Ewa i jej mąż Wojtek. Niestety żadne z nich nie ma talentu do zarządzania zespołem, a Ewa otwarcie wręcz mówi, że nie umie wymagać i ma problem z wydawaniem poleceń.

Wojtek z kolei nie mówi, a krzyczy, przez co boi się go cały zespół. W dodatku w restauracji pracują dwie córki pary – Agnieszka, która jest w ciąży i nastoletnia Oliwia. To one najczęściej obrywają od ojca. Oliwia narzeka, że z powodu pracy nie ma czasu ani na życie towarzyskie, ani nawet na naukę. Starania całej rodziny nic jednak nie dają. Klienci rzadko zaglądają do „Modrego Kociołka”, a restauracji grozi zamknięcie. Czy Magdzie Gessler uda odmienić ich los? Tego dowiemy się w pierwszym odcinku „Kuchennych rewolucji”.

„Kuchenne rewolucje” już dzisiaj, o godzinie 21:30, na antenie TVN.

