Beata K. Gwiazdy komentują pijany rajd znanej piosenkarki

Beata K. została zatrzymana przez kierowców innego auta, gdy po wpływem alkoholu prowadziła swoje luksusowe BMW. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja i okazało się, że piosenkarka ma około 2 promili alkoholu we krwi. I choć artystka wydała oświadczenie, w którym wyraziła żal i wstyd, to komentarzy na temat jej wybryku nie brakuje. Wszyscy potępiają zachowanie gwiazdy, a jeden z koncernów zerwał z nią współpracę.

„Nie ma miejsca na tolerację”

Dłuższy wpis na Instagramie skompromitowanej gwieździe poświęciła dziennikarka Beata Sadowska. „Tu nie ma miejsca na tolerancję, pani wybaczy. Można się nawalić, ale można też wezwać bania taxi, albo zwyczajnie zostawić auto” – zaczęła swój wpis Sadowska, dodając, że zdarzało się jej zabierać kluczki od auta koleżankom po fachu, które były na nią o to złe, ale przynajmniej nikomu nie zrobiły krzywdy. Dziennikarka zaproponowała też, by osobom, które jeździły pod wpływem zasądzić prace społeczne z dziećmi, które straciły rodziców przez pijanych kierowców lub opiekę nad ofiarami wypadków, które nie mogą samodzielnie pójść nawet do toalety.

„Gorąca krew to od dwóch promili?”

Zdjęcie okładki książki Beaty K. „Gorąca krew” wstawił również na swój instagramowy profil Andrzej Saramonowicz. producent i scenarzysta podpisał je: „Gorąca krew to od dwóch promili?”. „Bardzo to przykre wszystko” – odpowiedziała mu aktorka, Aleksandra Popławska. Kuba Wojewódzki skomentował z kolei wydarzenie w swoim, ironicznym stylu. Gwiazdor TVN zapowiadał w mediach społecznościowych nowy odcinek swojego show, pisząc, że tym razem jego gościem będzie najsławniejsza osoba ostatniego czasu. Wówczas jeden z fanów napisał, że najsławniejsza jest ostatnio Beata K., co Wojewódzki skomentował: „Beata dopiero za dwa lata..”., nawiązując do grożącej piosenkarce kary.

