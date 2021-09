„Hotel Paradise”. Kolejna awantura w programie. Co się stało tym razem?

Wczoraj „w Hotelu Paradise” nadszedł moment, gdy kobiety musiały dokonać wyboru – czy pozostają w swoich dotychczasowych parach, czy chcą spróbować szczęścia u boku nowego partnera. Do Miłosza podeszły dwie dziewczyny – jego dotychczasowa partnerka Karolina i Wiktoria. Ku wielkiemu zdziwieniu, chłopak postawił na nową znajomość z Wiktorią. Karolina nie kryła złości i rozczarowania.

Awantura w Hotelu Paradise

Tuż po tym, jak Miłosz ogłosił swoją decyzję, Karolina postanowiła powiedzieć, co myśli do swojego byłego już partnera i koleżanki. „Zostaliście najbardziej fałszywą parą. Pasujecie do siebie” – stwierdziła. Miłosz próbował porozmawiać z Karoliną i wytłumaczyć jej swoją decyzję, jednak ta nie dała się przekonać. – Dla mnie to jest kur*** fałszywe. Mówisz jedno, a robisz drugie. Szanujmy się! Ciągle mi mówiłeś, że mogę być cię pewna, że mam być spokojna, a trzy godziny przed rajskim rozdaniem, mówisz, że jednak nie mogę być spokojna? Nie mamy już o czym rozmawiać – skończyła rozmowę Karolina.

Klaudia El Dursi poprosiła, by dziewczyna spakowała walizki i opuściła program. Choć odcinek się zakończył, to fani „Hotelu Paradise” wymieniali się w internecie uwagami na temat ostatnich wydarzeń. Wielu z nich poparło decyzję Miłosza i otwarcie krytykowali zachowanie Karoliny. „Miłosz postąpił słusznie. Zachowanie Karoliny pokazało, że nie ma klasy i jest niedojrzała”, „Zachowała się jak mała dziewczynka. Na tym polega gra i trzeba przyjąć jej zasady z honorem, a ona niestety udowodniła, że się do tego nie nadaje. Dobrze Miłosz zrobił” – pisali w komentarzach.

